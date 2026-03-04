Qué hacer en Santiago: ruta gastronómica en la Galería Lastarria

¿Te has preguntado qué hacer en Santiago cuando buscas un panorama que combine turismo, buena comida y distintos sabores en un solo lugar? La Galería Lastarria se ha convertido en un punto clave para quienes quieren recorrer el barrio y las propuestas gastronómicas del lugar.

Ubicada en el barrio Lastarria, en la intersección de Merced con José Victorino Lastarria, a pasos del Cerro Santa Lucía y muy cerca del Centro Cultural Gabriela Mistral, la Galería Lastarria es un punto estratégico en pleno corazón cultural de la ciudad.

Qué hacer en Santiago: cocina francesa y sushi fusión en un solo recorrido

Le Bistrot Lastarria

Este restaurante destaca por su carta amplia al estilo tradicional francés. Uno de sus imperdibles son las galettes de trigo sarraceno, que puede adaptarse a opciones vegetarianas o veganas según sus ingredientes.

La experiencia continúa con clásicos como la sopa de cebolla gratinada, el boeuf bourguignon y el confit de canard, además de especialidades como los auténticos caracoles de Borgoña servidos en su concha con mantequilla de hierbas, ajo y perejil. Para cerrar, entre sus postres emblemáticos, tienen la crème brulée, el paris-brest o las crepes dulces al estilo tradicional francés.

Le Bistrot Lastarria se posiciona como un pequeño viaje culinario a Francia, por si no sabias qué hacer en Santiago.

Bask Your Sushi

El nombre “bask” significa deleitarse sin prisa, y eso define la experiencia en el lugar. El arroz de sushi se prepara con vinagre de manzana hecho en casa y aliños propios.

Uno de los sellos de la casa es trabajar con producto de temporada y pesca del día, cerca de la mitad de sus ventas corresponde a pescados como corvina o palometa, según disponibilidad.

Entre sus preparaciones destacadas está el Karaage de pescado, crujiente y acompañado de una salsa de durazno con cacho de cabra, dulce y picante a la vez. Para algo más fresco, el tiradito de temporada incorpora leche de tigre de melón calameño, mousse de palta y ají verde, ofreciendo un plato veraniego.

También cuenta con opciones veganas, como el Roll Vegano de temporada, con tofu apanado, encurtidos y crocantes.

Qué hacer en Santiago: conoce los locales dulces en Galería Lastarria

Brussels

Si estás recorriendo la Galeria Lastarria y buscas un lugar para darte un gusto dulce, Brussels es el paraíso para los fanáticos del chocolate.

Cuenta con postres calientes y fríos, volcán de chocolate, cheesecake, brownies, waffles, frappés, jugos, café, té y distintos tipos de chocolate caliente. Incluso cuentan con una pizza dulce y menú para niños, ideal si vas en familia.

Uno de los imperdibles es su fondue de chocolate, que se puede personalizar con distintas salsas como chocolate blanco, crema de avellanas, crema estilo Nutella, chocolate blanco con coco tostado caramelizado o chocolate blanco con crumble de cacao. Se acompaña con waffles, frutillas y otros bocados para sumergir en tu salsa.

Montana Gelato

Con una propuesta con más de 30 sabores de helado con productos de calidad y producción del mismo día, Montana Gelato te invita a que te refresques en tu ruta de qué hacer en Santiago.

La mitad de sus sabores son veganos y también cuentan con opciones sin azúcar, ampliando la oferta para distintos gustos. Además, los sabores pueden variar según la temporada, por lo que siempre hay algo nuevo para probar.

Entre los clásicos y más llamativos aparecen pistacho, caramelo salado con chocolate blanco, snickers, chocolate belga, vainilla, chocolate con almendras y caramelo, galletas de caramelo y canela, cookies and cream, pasas al vino blanco, frutillas a la crema, banana split y tiramisú, entre muchos otros.

Montana Gelato se posiciona como una alternativa perfecta para quienes quieren disfrutar un helado artesanal por la Galería Lastarria.