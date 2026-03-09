Qué hacer en Santiago: ruta gastronómica por el Paseo Las Palmas

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres recorrer un lugar con varias opciones para comer, el Paseo Las Palmas se ha convertido en un panorama ideal en pleno Providencia. Este sector reúne cafeterías, restaurantes y locales de comida rápida que permiten probar distintas preparaciones en un solo lugar.

Si buscas armar una pequeña ruta gastronómica, aquí te contamos algunos lugares que puedes visitar en el Paseo Las Palmas.

Qué hacer en Santiago: cafeterías y dulces para una pausa en el Paseo Las Palmas

Mai House Café

Dirección: Nueva providencia 2212, local 216, piso 3, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás recorriendo el Paseo Las Palmas, una de las paradas dulces que puedes encontrar es Mai House Café, una cafetería de inspiración asiática que destaca por sus bebidas y postres.

En su carta se pueden encontrar cafés de especialidad como espresso, latte y capuchino, además de otras alternativas más asiaticas como el matcha latte y el strawberry matcha.

El local también ofrece bebidas distintas como café con tapioca, soda pops y batidos de proteína, ampliando las opciones para quienes buscan algo diferente.

Para acompañar, cuentan con galletas estilo New York en sabores como pistacho, red velvet, caramelo con nuez, cookies and cream y muchas más. A esto se suman otras opciones dulces como el carrot cake, además de brownies y muffins.

Además, el local acepta pagos con Junaeb, lo que lo convierte en una alternativa conveniente para estudiantes que recorren el sector.

Coppelia

Dirección: Av. Providencia N° 2209 al 2211, Providencia, Región Metropolitana.

Otra parada dentro de esta ruta gastronómica para quienes buscan qué hacer en Santiago es Coppelia, una cafetería, pastelería y heladería con una larga tradición en el país.

Desde 1949 se ha convertido en un punto de encuentro para distintas generaciones que buscan disfrutar postres, café y preparaciones dulces en un ambiente de cafetería.

En su carta destacan helados artesanales, que se pueden acompañar con distintos toppings y combinaciones. Además, el local ofrece una amplia variedad de pastelería y bollería, como brownies, carrot cake, lemon cake, alfajores, medialunas, entre otros.

A esto se suman alternativas más contundentes como brunch, pizzas, sándwiches y almuerzos, junto con jugos naturales, bebidas y café, lo que lo convierte en un lugar bastante completo para distintas horas del día.

Qué hacer en Santiago: comida coreana y pasta para todos los gustos

Hansik Market & Restaurant

Dirección: P.º Las Palmas 2235, Providencia, Región Metropolitana.

El local funciona en dos pisos, en el primero se encuentra una tienda de conveniencia coreana, donde se pueden comprar distintos productos típicos como ramyeon, kimchi, bebidas coreanas, snacks, pepero y versiones instantáneas de topokki.

En el segundo piso está el restaurante, donde ofrecen distintas preparaciones tradicionales de la gastronomía coreana. Entre ellas destacan platos como kimbap, mandu, ramyeon, udon, bibimbap y pollo frito coreano.

Otro punto a favor es que tanto la tienda como el restaurante aceptan pagos con Junaeb, lo que lo convierte en una alternativa conveniente para estudiantes que recorren el sector.

Mangio Lab

Dirección: P.º Las Palmas 2230, Providencia, Región Metropolitana.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, Mangio Lab es un local enfocado en preparaciones de pasta con distintas combinaciones de salsas e ingredientes.

Los clientes pueden elegir el tipo de pasta y la salsa, creando su propia combinación. Entre las opciones se encuentran pastas como casarecce, espirales, fetuccini, spaguetti, entre otras, agregando opciones veganas.

En cuanto a las salsas, el menú incluye pomodoro, boloñesa, pesto, alfredo, champiñón y cuatro quesos, a las que se pueden agregar extras como queso adicional o distintos toppings.

Además de las pastas, el local también ofrece opciones como la ensalada mediterránea, preparada con mix de espirales, tomates cherry, aceitunas, mozzarella fior di latte, jamón serrano, queso parmesano y dressing de la casa.