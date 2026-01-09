¿Qué hacer en Santiago?: Spots fotográficos para recorrer la ciudad

Si te preguntas qué hacer en Santiago y buscas panoramas tranquilos, caminables y visualmente atractivos, los spots fotográficos en Santiago se presentan como una alternativa ideal, sin importar la hora del día.

Desde La Nación te recomendamos cinco lugares que vale la pena visitar y recorrer con calma.

Templo Baha’í

En lo alto de la precordillera, el Templo Baha’í es uno de los spots fotográficos más atractivos de Santiago y una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago fuera del circuito habitual.

Ubicado en la comuna de Peñalolén, destaca por su arquitectura simbólica, similar a la forma de una flor de loto, con formas de pétalos que se elevan a los cielos. Este lugar está concebido para representar la armonía entre lo material y lo espiritual.

Su emplazamiento, con un paisaje amplio y vistas abiertas hacia la ciudad, lo convierte en un escenario ideal para capturar imágenes, especialmente al atardecer, cuando la luz realza sus formas y el entorno.

A esto se suman los jardines que rodean el templo, donde conviven especies nativas, senderos y espejos de agua que aportan profundidad y calma a cada fotografía.

Dirección y horarios

Dirección: Diagonal Las Torres 2000, Peñalolén, Región Metropolitana

Diagonal Las Torres 2000, Peñalolén, Región Metropolitana Horarios: Martes a domingo: 09:00 a 18:00 horas

Barrio Paris Londres

Entre el ritmo acelerado del centro y la historia más profunda de la ciudad, el Barrio París Londres aparece como un verdadero respiro urbano y uno de los spots fotográficos en Santiago más reconocibles.

Ubicado en cercanías de la Iglesia y Convento San Francisco y a pasos del Metro Universidad de Chile, este sector se distingue por sus calles adoquinadas, recorridos curvos y sus fachadas de inspiración europea. A esto se suma la presencia de cafeterías, bares y pequeñas tiendas ideales para sentarse a conversar y recorrer con calma.

Además, una vez al mes se realiza el Mercado París Londres, una instancia que reúne a emprendedores locales, música en vivo y artesanías, aportando aún más vida y movimiento al barrio.

Paseo La Villa

En pleno barrio Providencia, el Paseo La Villa es uno de los spots fotográficos en Santiago, destacando por su carácter peatonal y su cuidada estética.

Ubicado de forma paralela a Avenida Providencia, entre las calles Santa Magdalena y Suecia, y a pasos del Metro Los Leones.

Este paseo está compuesto por pequeñas casonas y locales de inspiración inglesa. En su centro, una fuente de agua se ha convertido en uno de los puntos más reconocibles para capturar fotografías y recorrer el lugar con calma.

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un recorrido breve, tranquilo y visualmente atractivo, el Paseo La Villa ofrece además una variada oferta de locales que incluye cafeterías, boutiques, tiendas de souvenirs, locales de ropa y más.

Hotel Boutique Le Rève

Su fachada es inconfundible. Esta mansión de fines del siglo XIX, de inspiración francesa, alberga el Hotel Boutique Le Rêve, ubicado en Orrego Luco 023, en la comuna de Providencia, a pasos del Teatro Oriente.

l edificio se ha transformado en un punto muy reconocido para tomarse fotos, gracias a su estética parisina, las grandes plantas que cuelgan desde la fachada y las enredaderas que la recorren casi por completo. De aire clásico y romántico, este lugar ofrece un escenario ideal para en cualquier momento del día.

Barrio Lastarria

Si te preguntas qué hacer en Santiago y prefieres ir a la segura, el Barrio Lastarria se consolida como uno de los spots fotográficos en Santiago más clásicos para recorrer con calma y cámara en mano.

Su escala peatonal y la arquitectura patrimonial lo convierten en un escenario ideal para capturar imágenes a cualquier hora del día. Calles estrechas, fachadas históricas y murales aparecen a cada paso. Declarado Zona Típica en 1998, el barrio reúne hitos como la Iglesia de la Veracruz y antiguas casonas que aportan identidad al recorrido.

Además, su cercanía al Centro Cultural Gabriela Mistral, el Parque Forestal y el Barrio Bellas Artes amplía las opciones de recorrido y registro visual en este sector de la ciudad.