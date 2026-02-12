Qué hacer en Santiago: tiendas con estética Y2K

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te apasiona la moda, la estética Y2K se ha convertido en una de las tendencias más famosas entre los jóvenes. Inspirada en los looks de principios de los 2000, este estilo volvió con fuerza gracias a las redes sociales, instalándose como una de las formas de vestir más populares de la generación actual.

Por lo mismo, cada vez más marcas y tiendas en la capital están incorporando prendas, accesorios y detalles inspirados en esta época. Desde ropa streetwear hasta joyería metálica y artículos con vibra nostálgica, hoy existen varias paradas imperdibles para armar un outfit dosmilero.

Qué hacer en Santiago: moda Y2K para armar outfits inspirados en los 2000

Bestial Flow

Dirección: Freire 670, local 13/14/15 San Bernardo, Región Metropolitana.

Esta tienda destaca por su propuesta urbana y con influencias de principios de los 2000, combinando piezas de moda streetwear que se lucen tanto en outfits diarios como en looks con más preparación.

En sus redes sociales muestran distintos conjuntos y el estilo de sus prendas, combinaciones que mezclan la vibra Y2K con toques modernos y estampados.

Bestial Flow, es una gran opción si lo tuyo es explorar la moda alternativa en la ciudad. Agrega esta parada a tu ruta fashionista dentro de la capital y descubre las nuevas tendencias.

@bestialflow celebramos 1 año!!! las esperamos 💋 comenten a que hora quieren los premios!!!! juicycouture missme truereligion y2k missmejeans🥰 flow2000 biobiochile🇨🇱 sanbernardo sanbernardo ♬ Fashion Freak – Isabella Lovestory

Clothes Completo

Dirección: San Isidro 2195 Persa Bio Bio, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, tienes que visitar Clothes Completo. La tienda está ubicada en el Mercado San Isidro y se ha convertido en un punto clave para quienes quieren armar outfits inspirados en el estilo Y2K.

Aquí encontrarás prendas que remiten directamente a los 2000, tops ajustados, poleras con diseño, baby tees, jeans de tiro bajo, brillos y colores oscuros. Es el lugar perfecto para quienes aman la moda nostálgica y los looks tipo popstar.

Qué hacer en Santiago: accesorios Y2K que elevan cualquier outfit

Ninki

Dirección: Galería Dos Caracoles-Local 06 B, Av Providencia 2216, Región Metropolitana.

Esta tienda, se especializa en ropa y accesorios con vibras al Y2K . Con prendas con colores grises, cortes nostálgicos y accesorios plateados o grisáceos que son esenciales para completar cualquier outfit de este estilo.

Los accesorios son clave, por lo que Ninki ofrece cinturones, medias y piezas metálicas hasta accesorios que evocan ese estilo futurista-retro tan característico de principios de los 2000. Estos detalles no sólo complementan los looks, sino que también te permiten personalizar tu estilo.

Rainy Summer

Dirección: Galería paseo las palmas 2225 Local 219, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago y quieres añadir una parada que combine cultura pop, moda y estética Y2K, Rainy Summer es una opción que tienes que conocer. Se especializan en accesorios y productos de K-pop, además de artículos de papelería.

Puedes encontrar desde aros, collares, chokers y billeteras, llaveros y entre más diversos artículos en tonos plateados y formas llamativas que encajan perfecto con el estilo nostálgico de principios de los 2000.