Qué hacer en Santiago: tiendas de estética kawaii que tienes que conocer

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te atraen los espacios llenos de color, ternura y diseño, las tiendas de estética kawaii se han convertido en un panorama imperdible dentro de la ciudad. Estos lugares invitan a recorrer un universo visual donde lo adorable y lo creativo se mezclan en productos que van desde papelería y accesorios, hasta ropa, peluches y objetos de colección.

La mayoría de estas tiendas están inspiradas en la cultura japonesa, no solo destacan por su estética cute, sino también por proponer experiencias distintas. Descubre una ruta perfecta para explorar la capital desde lo tierno, lo creativo y lo visual.

Qué hacer en Santiago: tiendas kawaii de papelería, regalos y objetos adorables

Ilahui

Dirección: Conferencia 534, Santiago, Región Metropolitana.

Esta tienda se ha convertido en un verdadero paraíso para quienes aman la estética tierna, colorida y llena de detalles adorables, ya que venden productos que van desde papelería kawaii, accesorios, peluches y artículos de regalo, hasta objetos de estética asiática.

Además de su propuesta estética, el local renueva constantemente su stock, incorporando tendencias virales productos inspirados en diferentes caricaturas y el diseño cute. Es el lugar ideal para autoregalarte algo bonito o encontrar ese detalle especial.

Kawayi Kawayi

Dirección: Bascuñán Guerrero 443, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicada en el sector de Bellavista, este espacio reúne lo mejor del mundo cute con una fuerte inspiración en Japón. En Kawayi Kawayi encontrarás una gran variedad de productos asociados a la cultura japonesa, papelería en formato tierno, peluches, accesorios, artículos de Sanrio, personajes de anime, objetos de decoración y mucho más.

Es ideal para quienes disfrutan explorar lugares distintos, sacar fotos y conectar con la estética kawaii desde lo visual y lo cotidiano, sin salir de la Región Metropolitana.

Cultura japonesa: diseño independiente, moda kawaii y creatividad local

Nanai Cherry

Dirección: Av. Nueva Providencia 2260, local 100, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Nanai Cherry es una tienda que vale la pena conocer, ya que su propuesta se inspira en el estilo kawaii, con ropa hecha a mano.

Es una tienda de diseño independiente, donde cada producto refleja un trabajo artesanal y una estética definida. Aquí encontrarás accesorios, ilustraciones y objetos únicos.

Es un panorama ideal para quienes disfrutan descubrir nuevos diseños, apoyar el producto nacional y conectar con la cultura japonesa desde una mirada más cercana y auténtica, sin salir de Santiago.

Yui Chan Store

Dirección: Avenida libertador Bernardo O’Higgins 333 isla 5

Esta tienda se especializa en productos inspirados en Japón, además de diseño de ropa al estilo kawaii. Pero además, puedes encontrar papelería, accesorios, peluches, artículos de colección y objetos decorativos, muchos de ellos inspirados en personajes, ilustraciones y tendencias propias del mundo japonés.

La tienda de Yui Chan, se encuentra dentro del Boulevard Alameda, por lo que es un panorama perfecto para quienes aman este estilo de diseños y quieren explorar lo tierno en diferentes maneras.

Qué hacer en Santiago: una pausa dulce con bubble tea y estética tierna

Mimis

Dirección: Av. Providencia 2396, Región Metropolitana.

Si estás pensando qué hacer en Santiago y quieres una pausa dulce en tu recorrido kawaii, Mimis es un lugar para probar un delicioso bubble tea. Esta cafetería, destaca por su estética llamativa, sus vasos coleccionables de diseño y una carta de bebidas refrescantes.

Aquí puedes encontrar una variedad de sabores de bubble tea, con toppings que incluyen perlas de tapioca, jellies y “popi”, burbujas con jugo en su interior que explotan al morderlas.