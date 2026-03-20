Qué hacer en Santiago: vive una experiencia única visitando refugios de animales

Si te gustan los animales y buscas panoramas diferentes, en la Región Metropolitana existen espacios que van desde centros de rehabilitación de fauna silvestre hasta refugios donde puedes interactuar directamente con animales rescatados.

Estas experiencias permiten aprender, conectar y tomar conciencia sobre el cuidado y la protección animal. Estos lugares son una alternativa para reconectar con la naturaleza y descubrir nuevas formas de disfrutar la ciudad mientras piensas en qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: experiencias con fauna silvestre y educación ambiental

Refugio Animal Cascada

Dirección: Cam. Al Volcán 31087, San Alfonso, San José de Maipo, Región Metropolitana.

Ubicado en el Santuario de la Naturaleza Cascada de las Ánimas, este espacio funciona como un centro de rehabilitación y reintroducción de fauna nativa. Además, se trabaja en el cuidado y protección de animales que han sido rescatados.

El recorrido se plantea como una experiencia inmersiva, ya que además, te enseñan las historias de cada animal, generando una conexión más profunda con la fauna y el entorno natural, mientras recorres y buscas qué hacer en Santiago.

El refugio también cuenta con un centro de exhibición para aquellos animales que no pueden ser reinsertados en su hábitat, permitiendo a los visitantes aprender sobre biodiversidad, conservación y el impacto humano en los ecosistemas.

Centro de Primates Peñaflor

Dirección: Manuel Rodríguez 99, Peñaflor, Región Metropolitana.

Este lugar trabaja con distintos tipos de monos que han sido víctimas de abandono, maltrato o tráfico ilegal, brindándoles atención veterinaria especializada y un entorno seguro donde puedan recuperarse.

Más allá de su labor de rescate, el centro también cumple un rol clave en la educación y conservación, generando conciencia sobre el cuidado de estas especies y los riesgos de tenerlas como mascotas.

Visitar este espacio permite comprender la realidad que enfrentan muchos primates y conocer de cerca el trabajo que se realiza para mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una experiencia educativa y reflexiva.

Qué hacer en Santiago: refugios para compartir, adoptar y conectar con animales

The Rabbit World

Dirección: Merlot Norte 1596, Padre Hurtado, Región Metropolitana.

Este espacio nace como un proyecto que busca educar sobre la tenencia de conejos, muchos de los cuales son abandonados por desconocimiento. Aquí, más que una simple visita, se promueve la conexión y el aprendizaje a través del contacto directo con estos animales.

En el lugar puedes conocer conejitos rescatados, compartir con ellos, escuchar sus historias y aprender sobre sus cuidados, en un entorno pensado para generar calma y cercanía. La experiencia se realiza mediante visitas guiadas.

Además, cuentan con distintos servicios como el “Bunny Village”, enfocado en visitas educativas, y el “Bunny Hotel”, un espacio de hospedaje para conejos que garantiza cuidado y bienestar mientras sus dueños están fuera.

Centro de Rescate Canino de Ñuñoa

Dirección: Av. Vicuña Mackenna 1590, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago, el Centro de Rescate Canino de Ñuñoa es una alternativa que combina contacto con animales y compromiso social.

Este espacio se dedica al rescate de perros abandonados, brindándoles un lugar seguro mientras esperan encontrar un nuevo hogar. Uno de los principales focos del centro es la adopción responsable, promoviendo que las personas puedan darle una segunda oportunidad a estos animales, bajo condiciones que aseguren su bienestar y cuidado a largo plazo.

Además, quienes visitan o se involucran con el lugar también pueden participar como voluntarios. Y así colaborar en tareas como pasear a los perros, jugar con ellos, ayudarlos en su proceso de socialización y prepararlos para su futura adopción.