Qué hacer en Viña del Mar: los mejores lugares de comida vegana en la Ciudad Jardín

Cada vez son más las personas que buscan la comida vegana y esta se ha posicionado como una de las opciones favoritas en distintas ciudades de Chile. En Viña del Mar, la oferta ha crecido con lugares que combinan sabor, creatividad y preparaciones pensadas para todos los estilos de alimentación.

Desde locales con comida rápida en versión vegetal hasta espacios más gourmet y saludables, hoy existen múltiples opciones para disfrutar, por si buscas panoramas distintos en la costa, aquí te dejamos una guía con lugares imperdibles y qué hacer en Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar: comida vegana contundente y opciones para todos los días

Vegan Place

Dirección: 1 norte 191c esquina, 5 Pte, Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de comida vegana abundante y accesible, Vegan Place es una de las alternativas más completas en la Ciudad Jardín. Su carta mezcla clásicos de la comida rápida chilena con preparaciones caseras, todo en versión vegetal.

Aquí destacan opciones como sus hamburguesas con seitán, tofu o proteína de arveja, además de una gran variedad de completos veganos, llamados “veganpletos”, desde el clásico con salchicha vegetal hasta versiones con pesto, champiñones o tofu. También tienen platos más completos como el menú del día, bowls con quinoa y verduras, y opciones para compartir.

Para quienes buscan algo dulce, cuentan con alternativas como cheesecake de Oreo, carrot cake, tiramisú vegano y dulces hechos con manjar de dátiles.

Daily Dish

Dirección: Av. San Martín 540, Local AB, Viña del Mar, Valparaíso.

Su propuesta se basa en preparaciones personalizables, ideales para quienes quieren armar su comida según sus gustos y necesidades.

Aquí los protagonistas son los bowls y wraps, donde puedes elegir desde la proteína vegetal hasta los acompañamientos, verduras, semillas y salsas. Todo pensado para lograr combinaciones equilibradas y llenas de sabor. También cuentan con combos que incluyen papas rústicas y bebida, perfectos para una comida completa.

Otra de sus opciones destacadas son las hamburguesas veganas, como la Daily Burger, además de alternativas más ligeras como smoothie bowls para el desayuno o snacks dulces. En su sección de pastelería destacan opciones como el brownie vegano, el rollo de canela o el snicker de dátiles y maní.

Qué hacer en Viña del Mar: propuestas veganas gourmet y alternativas saludables

Nitan Gourmet

Dirección: 6 Nte. 880, 2520745 Viña del Mar, Valparaíso.

Su carta es amplia y diversa, con opciones que van desde desayunos y brunch hasta platos más contundentes. Entre sus preparaciones destacan alternativas como el ramen vegano, tofu saltado, nasi goreng o su original risotto de mote, además de bowls y wraps.

Uno de los imperdibles son sus “vurgers”, hamburguesas veganas con distintas propuestas como la Mechada Burger o la Notfish, que reinterpretan clásicos con ingredientes 100% vegetales. También cuentan con entradas como falafel bites o tofu con maní, ideales para compartir.

Para cerrar, su sección de postres ofrece opciones como cheesecake vegano, brownie sin gluten, churros y dulces con chocolate, además de una carta de café y bebidas para acompañar.

Green Lab

Dirección: 8 Nte. 404, 2520109 Viña del Mar, Valparaíso.

Si quieres una alternativa vegana, rápida y saludable, Green Lab es una excelente opción. Su propuesta se centra en preparaciones frescas y personalizables.

Aquí puedes armar tu propio bowl, wrap o ensalada, eligiendo entre distintas bases, proteínas vegetales, verduras, semillas y salsas. Una fórmula simple pero efectiva que permite crear combinaciones a gusto.

Entre sus opciones más destacadas está el “Deli Vegan”, con champiñones salteados, hummus de betarraga y vegetales frescos, además de bowls con falafel, guacamole y salsas veganas. También cuentan con snacks como papas rústicas, cremas y porciones de falafel para complementar tu recorrido por qué hacer en Viña del Mar.