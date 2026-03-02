Queman cuatro vehículos y dejan lienzo alusivo a causa mapuche en Lautaro

Un grupo de sujetos realizó un ataque incendiario en la comuna de Lautaro, en la Región de La Araucanía, donde quemaron cuatro vehículos y dejaron un lienzo vinculado a la causa mapuche. El hecho fue denunciado por el propietario de una empresa afectada, lo que activó un operativo policial en la zona.

El incidente se registró cerca de las 22:15 horas, cuando el dueño del recinto alertó a Carabineros sobre la presencia de individuos armados, de acuerdo a Emol.

Según los primeros antecedentes, los sujetos efectuaron disparos antes de ingresar al lugar, ubicado en el kilómetro tres de la ruta que conecta Lautaro con Pillanlelbun.

Los atacantes incendiaron dos camiones tolva, una camioneta y un cargador frontal antes de darse a la fuga. Tras concretar el ataque, escaparon rápidamente sin que se reportaran detenidos en el lugar.

Durante las diligencias, las autoridades encontraron un lienzo con la leyenda: “Libertad a todos los presos ppm en huelga C. Quilleco”. Este elemento fue incorporado como evidencia en la investigación en curso.

En el sector donde ocurrió el ataque se ubica la comunidad mapuche Mateo Ñiripil, identificada por su postura radical frente al conflicto en la zona. Este antecedente forma parte del contexto que analizan las autoridades.

Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Las pericias buscan identificar a los responsables y establecer la dinámica del ataque.