¿Quién es Daniel Driscoll?, el elegido por Trump para negociar el plan de paz en Ucrania

La figura de Daniel Patrick Driscoll, un nuevo mediador para Ucrania, ha cobrado relevancia en estos últimos días, decisivos en la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar poner fin a la guerra que comenzó con la invasión rusa.

Driscoll permanece en Abu Dabi, donde sostiene encuentros con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y con una delegación rusa cuya composición aún no ha sido especificada, recogió Emol.

¿Quién es Daniel Patrick Driscoll?

Daniel Patrick Driscoll es secretario del Ejército de EEUU desde el 25 de febrero de 2025 y director interino de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, dentro del gobierno estadounidense.

Cercano al vicepresidente J.D. Vance, Driscoll es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Carolina del Norte y doctor en Derecho por Yale. Se unió al Ejército en 2007 y fue desplegado en Irak en 2009.

Tras abandonar el servicio activo, Driscoll trabajó en el sector privado, llegando a ocupar el puesto de director de operaciones en un fondo de capital riesgo.

Luego de ser designado secretario del Ejército por Donald Trump y ratificado por el Senado en febrero de 2025, ha sobresalido por promover la eliminación de burocracia en los procesos de adquisición de armamento y por sus tensiones con el Congreso para obtener mayor flexibilidad presupuestaria destinada a modernizar las capacidades militares.

Driscoll se ha mostrado especialmente combativo en sus demandas —él mismo las define como una “guerra santa” con el Congreso—, presionando por más recursos para sistemas de guerra electrónica, drones, plataformas no tripuladas, inteligencia artificial y robótica.

En noviembre de 2025, Trump lo envió de manera sorpresiva a Kiev para entregar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, un polémico borrador de plan de paz, que incluía la cesión de territorio a Rusia y la renuncia de Ucrania a ingresar en la OTAN.

Posteriormente, participó en Ginebra en conversaciones multilaterales de seguimiento y, dos días después —25 de noviembre—, sostuvo reuniones en Abu Dabi con funcionarios rusos para explorar un posible acuerdo.

La presencia de Driscoll debilita aún más la posición de Keith Kellogg, quien continuará como enviado especial del presidente de Estados Unidos para Ucrania hasta enero del próximo año.