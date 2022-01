Quinteros envió mensaje al Congreso por situación de Rojas Vade: “Si nos pueden ayudar a solucionar esto, se agradece”

Desde septiembre del año pasado, el convencional Rodrigo Rojas Vade se ha marginado de la Convención Constitucional después de confesar que mintió sobre su diagnóstico de cáncer, pese a que basó su campaña en dicha enfermedad. Y Si bien aseguró renunciar al órgano constituyente, su salida no se ha materializado y sigue recibiendo su sueldo de 50 UTM , cercano a $2.722.100.



Mientras, el Congreso tiene en tabla para esta semana la discusión de un proyecto de ley que establece un mecanismo de renuncia y reemplazo para los convencionales.



A dicha situación se refirió la nueva presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, quien aseguró que no ha tenido contacto con Rojas Vade y emplazó al Poder Legislativo a tramitar con celeridad la iniciativa.



“Aprovecho de mandarle un mensaje al Congreso, si son tan amables de resolver nuestra situación, porque (…) la solicitud está hecha hace bastante tiempo. Sé que el Poder Legislativo tiene muchas cosas que hacer, pero si nos pueden ayudar a solucionar esto, se agradece”, indicó la integrante de Movimientos Sociales Constituyentes.



Quinteros explicó que en la Convención le facilitó el camino al Congreso, ya que definieron los lineamientos que seguiría la legislación. “Alguien del mismo distrito, de su misma lista, tiene que ocupar ese cargo”, afirmó la constituyente.



Por otro lado, la representante del Distrito 17 se refirió al informe financiero que descartó que haya habido “ahorro” en la redistribución de recursos tramitada en diciembre y que pide “ser cautos” ante eventuales modificaciones presupuestarias para el 2022.



“Mi sentido común me dice que si uno pudo ahorrar dinero en algún lado y lo distribuyó a una necesidad real, para mí eso es muy positivo. No sé si técnicamente ‘ahorro’ está mal empleado, debiésemos decir alguna otra palabra, pero claramente es dinero que podemos ocupar en la participación que es prioritaria para esta Convención”, indicó Quinteros.



“La comisión de Presupuesto cuando hizo su estimación de costos no tenía referencias, no había punto de comparación (…) y tampoco tuvimos tantas oportunidad para hacer el estudio y ver las necesidades reales de gasto. Se hicieron estimaciones”, agregó.