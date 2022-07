Quinteros y término de la Convención: “Este es el primer proceso que tenemos a nivel nacional, donde la gente común participa”

La expresidenta de la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, se refirió la tarde de este lunes a lo que ha sido el término del órgano, sus principales conclusiones, y también una de sus más bulladas polémicas: la invitación a los expresidentes de Chile.



En conversación con Radio Biobío, se manifestó “feliz de que hayamos llegado con los plazos y con un documento, que al menos en mi forma de verlo, de trabajarlo, recoge el sentir de muchas personas que se manifestaron el 2019, y aquellas que también no lo hicieron, pero que anhelaban tiempos de mejora”.



“Es una propuesta que recoge como parte importante lo social, le diría básicamente el artículo 1, que resume toda la propuesta”, señaló respecto de lo medular del texto constitucional.



Sobre el trabajo realizado por el órgano, estimó: “Hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor, pero este es el primer proceso que tenemos a nivel nacional, donde la gente común participa”.



En esa misma línea, mencionó la “estrategia comunicacional, la entrega de los instrumentos, los errores de cada convencional, pero eso queda a cada uno. Finalmente, es el proceso que tenemos, con los actores y actrices que fueron elegidos democráticamente”.



Por otra parte, sobre la polémica invitación a los expresidentes de la República, dijo: “Fue lo que tenía que pasar, fue el acuerdo de la mesa el invitarlos, y se invitó a los expresidentes. Ellos fueron libres o no de decidir”.



“Lo que pasó es que nosotros como mesa definimos criterios, porque no definimos quién venía, quién no venía de forma individual, sino criterios de invitación”, aclaró la ahora exconvencional.



En ese sentido, afirmó: “Es entendible que estuviesen molestos, porque también se expuso la situación y se les expuso a ellos de mala manera, creo yo”. A esto, agregó que “todo lo que ocurría al interior de la Convención, sea real o no, era mediático, desde el inicio, no hay que ver solo lo malo, también ha sido interesante que las personas hayan podido ver el debate político, que siempre ha quedado relegado en segundo plano”.