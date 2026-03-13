Home Economía "quiroz asegura que el gobierno de boric dejó al fisco “sin caja” ..."

Quiroz asegura que el gobierno de Boric dejó al Fisco “sin caja” para enfrentar efectos de la guerra en Medio Oriente

El titular de Hacienda, en su primera vocería tras el consejo de gabinete, sostuvo que “la caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025. Normalmente, las cajas con que terminan las administraciones están entre US$3 mil millones y US$4 mil millones”, consignó Emol.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Quiroz asegura que el gobierno de Boric dejó al Fisco “sin caja” para enfrentar efectos de la guerra en Medio Oriente

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo este viernes, en su primera vocería tras el consejo de gabinete, que el gobierno de Gabriel Boric dejó al Fisco “sin caja”.

Esta situación podría complicar la forma en que Chile enfrentará los efectos de la guerra en Medio Oriente.

“La caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025. Normalmente, las cajas con que terminan las administraciones están entre US$3 mil millones y US$4 mil millones”, aseguró el economista, consignó Emol.

Añadió que “por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal”.

Anunció la decisión de convocar a una reunión “con personas especializadas”

Quiroz, ante este escenario, anunció la decisión de convocar a una reunión “con personas especializadas” para analizar la situación de las arcas fiscales, en un contexto en que los precios del petróleo han aumentado con fuerza a nivel mundial, algo frente a lo cual la economía chilena es especialmente sensible, consignó el medio citado.

Agregó que el objetivo de este grupo de expertos será “analizar los números” y “llegar a una solución” para enfrentar con prontitud el alza de los combustibles que se prevé en Chile.

 “En este tipo de cosas hay que actuar rápido y llegar prontamente a la solución”, afirmó.

Recalcó que esto “en modo alguno nos desvía de nuestra meta, que es la prosperidad y el crecimiento, y hacia allá vamos a ir”.

“Pero sí vamos a abordar con prontitud, decisión y sentido de urgencia la situación a la que nos enfrentamos, que se ve agravada por la delicada y extrema situación de caja que nos dejó como herencia la anterior administración”, remarcó, consignó Emol.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Plan Escudo Fronterizo: Gobierno confirma que “m...

La vocera de La Moneda, Mara Sedini, sostuvo que “hay una serie de estructuras que se están terminando, pueden ser muros, pueden ser zanjas”

Leer mas
Triunfo
Ortiz deja atrás la polémica de Correa ante Audax Ital...

El técnico del Cacique se refirió al enojo del delantero albo en el duelo con el cuadro itálico. Además, puso mesura al liderato del elenco popular y palpitó el partido del próximo lunes ante Huachipato.

Leer mas
Economía
Nicolás Grau refuta cifra entregada por el titular de ...

El exministro de la cartera dijo que “el último dato público es de 1406 millones de dólares (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares”. Es decir, según lo señalado por la exautoridad, la caja fiscal actual es más de 20 veces superior a lo indicado por Jorge Quiroz

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
15
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/