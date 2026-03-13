Quiroz asegura que el gobierno de Boric dejó al Fisco “sin caja” para enfrentar efectos de la guerra en Medio Oriente

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo este viernes, en su primera vocería tras el consejo de gabinete, que el gobierno de Gabriel Boric dejó al Fisco “sin caja”.

Esta situación podría complicar la forma en que Chile enfrentará los efectos de la guerra en Medio Oriente.



“La caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre de 2025. Normalmente, las cajas con que terminan las administraciones están entre US$3 mil millones y US$4 mil millones”, aseguró el economista, consignó Emol.



Añadió que “por lo tanto, hemos heredado una caja que es un 1% de lo normal”.

Anunció la decisión de convocar a una reunión “con personas especializadas”

Quiroz, ante este escenario, anunció la decisión de convocar a una reunión “con personas especializadas” para analizar la situación de las arcas fiscales, en un contexto en que los precios del petróleo han aumentado con fuerza a nivel mundial, algo frente a lo cual la economía chilena es especialmente sensible, consignó el medio citado.



Agregó que el objetivo de este grupo de expertos será “analizar los números” y “llegar a una solución” para enfrentar con prontitud el alza de los combustibles que se prevé en Chile.

“En este tipo de cosas hay que actuar rápido y llegar prontamente a la solución”, afirmó.



Recalcó que esto “en modo alguno nos desvía de nuestra meta, que es la prosperidad y el crecimiento, y hacia allá vamos a ir”.

“Pero sí vamos a abordar con prontitud, decisión y sentido de urgencia la situación a la que nos enfrentamos, que se ve agravada por la delicada y extrema situación de caja que nos dejó como herencia la anterior administración”, remarcó, consignó Emol.