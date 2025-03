Rastrean caza ilegal de al menos tres vicuñas en la comuna de Ollagüe

Al menos tres vicuñas fueron despojadas de su piel en el Salar de Carcote, una localidad situada al suroeste de Ollagüe, donde hasta este jueves, permanecieron expuestos sus cuerpos.

Se presume que los animales fueron víctimas de cazadores furtivos que buscaban obtener su fibra.

El hallazgo fue dado a conocer inicialmente en redes sociales por Iquique Vegano, quien denunció la situación compartiendo imágenes de los cuerpos de los animales.

“Asesinar animales es normal, es común, no está penado, no está castigado, no es juzgado. Porque los animales no valen nada ante los ojos de la mayoría de los humanos. No tienen derechos ni menos valor”, añadieron en la publicación.

José Antonio Vilches, administrador municipal de Ollagüe, se trasladó hasta el sitio para documentar la matanza de estos camélidos, quienes fueron despojados de su piel.

“Estamos revisando, hay huellas de un vehículo liviano que estuvo acá en el Salar, y podría ser imputable obviamente a las personas que están cometiendo esta caza ilegal”, comentó Vilches.

“Vamos a generar los comunicados a los servicios públicos correspondientes para que estén al tanto de esta situación y puedan tomar las medidas necesarias. Lamentablemente, no podemos intervenir con maquinaria en el sector donde se encuentran los cuerpos debido a que estamos en un bofedal,” explicó Vilches.