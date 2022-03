Ratifican prisión preventiva para imputado por robo de armas del Ejército

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la prisión preventiva en contra de Juan Jorge Osorio Jofré. único imputado por el robo de 82 armas ocurrido el lunes pasado en el Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) del Ejército.



Además, el tribunal de alzada cambió la justificación de la máxima cautelar, por lo que el acusado ya no podrá pagar una caución para su libertad. Ello después de la insipiencia de la Fiscalía Centro Norte, que apeló a la decisión del tribunal de garantía de no declararlo como un peligro para la sociedad.



Suboficial en retiro del Ejército, Osorio Jofré se desempeñaba como guardia auxiliar y está siendo imputado como presunto responsable de que delincuentes se llevaran 78 pistolas CZ 9 milímetros y cuatro armas particulares desde las dependencias de la institución castrense, hecho ocurrido la madrugada del pasado lunes.



El Consejo de Defensa del Estado (CDE), parte querellante en la causa, expuso que “el querellado procedió a romper dos puertas de acceso del edificio del Banco de Pruebas e ingresar, además, a la oficina del jefe del IDIC, apropiándose de las llaves de una caja fuerte, desde donde retiró el armamento consistente en 82 armas, además, de la suma de 300 mil pesos en dinero en efectivo”.



Luego, “el imputado guardó en un bolso lo sustraído para entregar parte de lo señalado a dos choferes que se encontraban en el lugar, distribuyendo de ese modo el armamento”.



En tanto, la fiscal Tania Sironvalle advirtió que “esta es una investigación compleja, que está recién iniciándose, que va a implicar una serie de diligencias investigativas, muchas de ellas intrusivas de las que no puedo dar información, pero lo que sí puedo señalar es que la conducta que hoy se le imputó no es negligencia, es una conducta dolosa”.