Tesorería informó el inicio de embargos y retenciones a deudores del CAE con ingresos mensuales superiores a los $5 millones

La Tesorería General de la República (TGR) informó el inicio de embargos y retenciones de bienes financieros a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Que cuenten con ingresos mensuales superiores a los $5 millones.



Según consignó Emol, desde la institución informaron que tras el proceso de notificación realizado el pasado 6 de abril, se comenzó la recuperación de recursos fiscales. Mediante embargos y retención de bienes financieros.



Esto incluye cuentas bancarias, inversiones del tipo depósitos a plazo, fondos mutuos u otros similares. Y otros activos físicos como bienes raíces o vehículos.

Embargos se concentran en 1.340 casos a nivel nacional

En esta etapa inicial, los embargos se concentran en 1.340 casos a nivel nacional. Pertenecen a los segmentos de mayores ingresos. Fueron notificados del proceso pero no han cumplido con sus pagos.



Según datos entregados por la TGR, el impacto de las estrategias de cobro durante 2026 han permitido alcanzar una recaudación total por más de $20 mil millones. Durante abril se han regularizado más de 7.500 convenios asociados al CAE. Esto ha alcanzado una recaudación total superior a los $8.400 millones.



El segmento de deudores cuyos ingresos superan los $5 millones suma pagos por $2.400 millones efectuados de forma total o parcial fuera de los convenios establecidos.

Campaña informativa

La TGR informó que ha reforzado su campaña informativa. Está dirigida a quienes mantienen deudas del CAE y tienen ingresos menores a $5 millones. Esto a través del envío de correos electrónicos dando cuenta de las alternativas de regularización.

Por otra parte, desde el 1 de abril que se encuentra operativo un sistema de convenios para facilitar la regularización de los compromisos para dicho segmento de la población.

