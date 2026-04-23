Qué hacer en Santiago: conoce los restaurantes, tiendas y panoramas que estarán en Sabor Fest Patronato 2026

Sabor Fest Patronato 2026, es un festival gastronómico multicultural que invita a recorrer, probar y disfrutar lo mejor de la cocina y la cultura en un solo lugar. La iniciativa busca transformar el barrio en un gran punto de encuentro, donde la comida, la música y las tradiciones se mezclan en una experiencia abierta a toda la comunidad.

Con más de 20 propuestas gastronómicas, degustaciones, música en vivo y actividades culturales, este panorama se perfila como una de las alternativas más atractivas del mes. Una invitación ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren vivir una jornada distinta en uno de los barrios con mayor identidad de la capital.

Qué hacer en Santiago: un festival multicultural que transforma Patronato en una experiencia gastronómica y cultural

Durante esta jornada, las calles se transformarán en un gran paseo peatonal donde más de 20 propuestas gastronómicas ofrecerán preparaciones especiales, degustaciones y platos tradicionales. A esto se suma una completa programación cultural con música en vivo, cooking shows, talleres y presentaciones que reflejan la esencia del barrio, con la presencia de culturas como la coreana, árabe y chilena.

El festival no solo apunta a la experiencia culinaria, sino también a fortalecer el comercio local y generar un espacio de encuentro comunitario, donde vecinos y visitantes puedan recorrer, probar y redescubrir Patronato desde sus sabores y su historia.

Fecha: sábado 25 de abril.

Hora: 10:30 a 19:00 horas.

Lugar: calle Río de Janeiro, entre Santa Filomena y Eusebio Lillo, junto a Sagrado Corazón (a pasos de Metro Patronato).

Entrada: liberada.

Qué hacer en Santiago: gastronomía coreana para recorrer y probar en Patronato

Bunsik

Dirección: Río de Janeiro 367, Recoleta, Región Metropolitana.

Si quieres sumarte a la experiencia multicultural de Sabor Fest Patronato 2026, este local es una parada ideal para probar comida callejera coreana.

En su carta destacan platos como el ramen coreano y el chapaguetti. También sobresalen sus tempuras, como el kimari y el ají tempura, ambos acompañados de salsas que potencian su sabor. A esto se suman distintas versiones de kimbap, rolls coreanos que combinan verduras y proteína.

Moms Kimchi

Dirección: Paseo Río de Janeiro 385, Local 25, Barrio Patronato, Región Metropolitana.

Este emprendimiento se posiciona como una parada imperdible para quienes quieran adentrarse en los sabores más tradicionales de la cocina coreana. Su especialidad es el kimchi, una preparación fermentada icónica que combina intensidad, frescura y ese toque picante tan característico.

Aquí podrás encontrar distintas versiones de esta receta, desde el clásico de col china hasta alternativas menos picantes, veganas o incluso innovaciones como kimchi de cilantro o de pepino. También ofrecen opciones como el kkakdugi (kimchi de nabo) y acompañamientos como el chicken mu, un rábano encurtido muy popular en Corea. Ideal para quienes buscan probar algo distinto o llevar productos auténticos a casa.

Estación Seúl

Dirección: Av. Recoleta 351, Recoleta, Región Metropolitana.

Es un espacio que reúne múltiples tiendas, restaurantes y experiencias en un mismo lugar. En Sabor Fest Patronato 2026, participará con todas sus tiendas, llevando una propuesta integral que mezcla gastronomía, cultura y comercio. Desde comida típica como ramen, tteokbokki o kimchi, hasta productos de belleza y moda, aquí la experiencia va mucho más allá de lo culinario.

Este espacio destaca por concentrar distintas propuestas en un solo recorrido, permitiendo a los visitantes descubrir sabores auténticos, tendencias coreanas y actividades culturales en un mismo lugar, lo que lo convierte en uno de los epicentros de la cultura asiática en el barrio.

Qué hacer en Santiago: música tradicional coreana y sabores locales para descubrir

Jeong Sori – 정소리

Uno de los momentos más llamativos de la jornada será la presentación de Jeong Sori, una agrupación dedicada a difundir la música tradicional coreana en Chile. Formado a partir del Instituto Rey Sejong de Santiago, el grupo trabaja en la enseñanza y práctica del pungmul, una expresión artística que combina percusión, danza y trabajo colectivo.

Su presentación será una oportunidad para acercarse a esta tradición desde una experiencia en vivo, donde la energía, el ritmo y la identidad cultural se vuelven protagonistas. A través de sus interpretaciones, buscan generar espacios de encuentro, aprendizaje y conexión entre Chile y Corea, aportando al carácter multicultural que define este festival.

El Completo Feliz

Dirección: Sta. Filomena 591, Recoleta, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y recorrer propuestas gastronómicas distintas dentro del Sabor Fest Patronato, este food truck es una parada imperdible. Se ha convertido en un clásico imperdible gracias a su propuesta de completos veganos, que reinventan una de las preparaciones más icónicas de la cocina chilena.

Aquí puedes encontrar más de 12 variedades de completos sin ingredientes de origen animal, con opciones que incluyen seitán, falafel, tofu o carne vegetal, además de combinaciones con zapallo italiano relleno, cebolla caramelizada y salsas caseras.

Entre sus alternativas destacan versiones como el italiano vegano, opciones con proteína de soya o preparaciones más innovadoras que mezclan sabores tradicionales con ingredientes plant-based. Todo en formato contundente, sabroso y pensado tanto para veganos como para quienes buscan probar algo diferente dentro del festival.