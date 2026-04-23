Párvulos chilenos tras la ruta del Artemis II: visitarán la NASA premiados por su buena asistencia

Tras semanas de expectativa desde el lanzamiento de la campaña, Fundación Educacional Oportunidad confirmó el destino del premio de “Haz que Despeguen” 2026. Las niñas y niños ganadores viajarán a Estados Unidos para visitar el Centro Espacial Kennedy de la NASA. El mismo lugar desde donde despegó la misión Artemis II.

El anuncio marca un hito dentro de esta cuarta versión del concurso, que ya había sido presentada públicamente, pero cuyo premio se mantenía en reserva. La Fundación refuerza así el vínculo entre la experiencia y uno de los hitos más relevantes de la exploración espacial actual. Destacando su capacidad de inspirar y despertar el interés de niñas y niños por el conocimiento, la ciencia y el universo.

Se premiará a 16 niñas y niños, uno por cada región

Al igual que en sus versiones anteriores, “Haz que Despeguen” premiará a 16 niñas y niños —uno por cada región del país—, quienes deberán alcanzar un 90% o más de asistencia durante el primer semestre del año escolar. Cada uno viajará con un acompañante, con todos los gastos pagados, para vivir esta experiencia formativa.

La elección del destino responde a la relevancia de la misión Artemis II, iniciativa que busca llevar nuevamente a la humanidad a la Luna. En ese contexto, el viaje no solo representa un reconocimiento al compromiso con la asistencia, sino también una oportunidad concreta de aprendizaje y proyección.

“Observamos el impacto que tuvo la misión Artemis II en la comunidad, especialmente en niñas y niños. Vimos cómo generó interés, asombro y conversación, lo que nos confirmó el valor formativo de esta experiencia, por lo que decidimos volver a Estados Unidos”, explicó María de la Luz González, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad.



“Queremos que las niñas y niños conozcan de cerca lo que representa este lugar, que no solo es un hito de la exploración espacial, sino también una fuente de inspiración para imaginar nuevos futuros y entender que, con constancia, se puede llegar muy lejos”, agregó.

Inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de junio

Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 30 de junio y deben realizarse en el sitio www.hazquedespeguen.cl. El proceso de inscripción puede ser realizado por el apoderado, apoderada o tutor del niño o niña, y puede contar con el apoyo de las duplas educativas o equipos directivos, siempre que exista autorización previa de las familias.