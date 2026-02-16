Reabren investigación del caso Factop-Audio luego de aceptar nuevas diligencias

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reabrió este lunes la investigación del caso Factop-Audio, una de las aristas del denominado caso Audio. La decisión marca un nuevo giro en una causa que ha generado alto interés público y judicial.

La medida fue adoptada luego de que el tribunal acogiera al menos seis nuevas diligencias solicitadas por distintas partes involucradas en el proceso. Con ello, la indagatoria vuelve a etapa investigativa pese a que ya se había presentado acusación.

La reapertura fue solicitada por las defensas de cuatro imputados y un querellante tras la presentación de la acusación. Argumentaron que existían diligencias pendientes y pertinentes que no habían sido realizadas.

En concreto, el tribunal aceptó tres diligencias pedidas por un querellante y otras tres solicitadas por la defensa de la abogada María Leonarda Villalobos, una de las principales imputadas en esta arista. Sin embargo, no todas las solicitudes fueron acogidas.

Declaraciones

“Hay diligencias que para nosotros son fundamentales, como, por ejemplo, las que tienen que ver con la veracidad de los pedimentos en los que se realizaron los talonarios de cheques de nuestra representada. Lo hemos pedido desde el comienzo de la investigación”, afirmó la abogada defensora de Villalobos, Alejandra Borda.

Según detalló, “nosotros tuvimos algunos peritajes particulares que arrojan que los cheques y que los pedimentos no habrían sido llenados por nuestra representada. Hay diferencias entre la escrituración, el llenado numérico, el llenado con palabras, etcétera. Eso para nosotros es importantísimo”.

“Hay una serie de otras (situaciones) que tienen que ver con declaraciones o con el establecimiento de si existen seguros involucrados o no con relación a, por ejemplo, los fondos internacionales”, puntualizó la jurista.

Pese a los argumentos de la defensa, el tribunal rechazó las solicitudes más directas relacionadas con los cheques. Estas fueron consideradas demasiado complejas o impertinentes respecto de la acusación presentada por el Ministerio Público.

No obstante, el juzgado sí acogió otras diligencias relevantes. Entre ellas, oficiar a empresas de factoring y fondos de inversión para que entreguen información, además de realizar una nueva revisión de los chats de WhatsApp de Daniel Sauer, también imputado en el caso Factop-Audio.

Fiscalía no descarta que se configuren otros delitos en caso de división El Teniente

En paralelo, la defensa del imputado Luis Hermosilla anunció que solicitará la declaración de la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, en calidad de testigo. La petición podría abrir una nueva controversia dentro de la causa.

La solicitud se basa en la existencia de “eventuales favores que le habría pedido el imputado Luis Hermosilla cuando postulaba a su actual cargo”.

Si el tribunal acoge esta petición, la declaración de Parra podría aportar antecedentes sobre eventuales interacciones o influencias en procesos de designación de cargos relevantes. El desarrollo de esta arista será clave en las próximas audiencias.