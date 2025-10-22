Realizan reconocimiento a estudiante de Peñaflor que ganó viaje a Centro Espacial de Inglaterra

La Fundación Educacional Oportunidad junto a la Escuela de Lenguaje “Santa Bárbara”, de Peñaflor, realizaron este martes 21 una ceremonia de reconocimiento a la estudiante Luciana Vira Martínez, de 5 años, quien es una de los 16 ganadores del concurso “Haz que Despeguen” y que en enero de 2026 viajará con todos los gastos pagados al Centro Espacial Nacional de Inglaterra, por su asistencia destacada a clases.

Durante la ceremonia, la jefa del programa Asistencia Escolar de Fundación Educacional Oportunidad, Yanira Alée, entregó a Luciana un diploma de reconocimiento al esfuerzo por asistir a clases regularmente y un atlas del espacio para familiarizarse con la temática que será el foco del viaje que realizará a Inglaterra.

Asimismo, el establecimiento recibió una placa recordatoria como reconocimiento por su esfuerzo por fomentar la asistencia regular de sus estudiantes. Por su parte, el equipo educativo de educación parvularia recibió un set de cuentos de “Súper Asistencia” para seguir motivando a las niñas y niños a que no falten a clases.

“Como familia nos sentimos muy agradecidos de este reconocimiento a mi hija”

Evelyn Martínez, mamá de Luciana, dijo “la ceremonia fue maravillosa. Como familia nos sentimos muy agradecidos de este reconocimiento a mi hija, por su esfuerzo de asistir cada día a clases. Es realmente un orgullo para nosotros”.

Yanira Alée, jefa del programa de Asistencia Escolar de Fundación Educacional Oportunidad, señaló que “fue una actividad hermosa, donde se observó la preocupación que puso la escuela en cada detalle y en la que pudimos conversar sobre la importancia de la labor que tiene la familia al potenciar la asistencia a clases de las niñas y niños”. Agregó que “aprovecho de destacar el trabajo de la dupla educativa del curso de Luciana, que con su labor propician la asistencia a clases de ella y sus compañeros”.

La directora de la Escuela de Lenguaje “Santa Bárbara”, Gisella Jerez Palma, indicó que “este premio es un reconocimiento, es sentirlo nuestro, es creer que nuestro trabajo vale la pena. Con el equipo educativo siempre hemos querido que todos los niños tengan la posibilidad de asistir a clases y por ello, hemos inculcado a nuestros sostenedores que el furgón sea gratuito, ya que eso ayuda muchísimo a que las familias envíen a sus hijos a la escuela. A los niños les gusta venir, siempre llegan muy contentos, porque es un ambiente sano donde se les espera con cariño”.