Rechazo transversal a agresión sufrida por ministra de Ciencia

La agresión sufrida la tarde de este miércoles por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolado, durante su visita a la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, Región de Los Ríos, ha provocado un rechazo transversal.

“Desde Renovación Nacional condenamos tajantemente la agresión sufrida hoy por la Ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, durante su visita a la Universidad Austral de Chile.



Actos como este son completamente inaceptables y atentan contra los principios básicos de respeto y convivencia que deben primar en el debate público. La violencia nunca puede ser un mecanismo válido para expresar diferencias o desacuerdos.



Solidarizamos con la ministra y rechazamos cualquier forma de intimidación hacia autoridades o ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. Esperamos que esta situación sea investigada por la Universidad a la brevedad, entregue las explicaciones correspondientes y que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que actos como estos se repitan.



Para Renovación Nacional, el respeto, la seguridad y la libertad son principios fundamentales para el funcionamiento de la democracia y no descansaremos en resguardarlos siempre”.

Diputado Montalva: “La democracia excluye cualquier tipo de violencia”

Los diputados PPD, José Montalva, quien integra la Comisión de Ciencias, y Andrea Parra, quien integra la Comisión de Mujeres, rechazaron tajantemente la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en las dependencias de la Universidad Austral de Chile, en medio de una manifestación estudiantil.



“La democracia excluye cualquier tipo de violencia, pero en este caso es más grave, porque se da dentro de un recinto universitario. Y la verdad es que en ese reciente universitario hay un garante. ¿Y quién es el garante? El rector de la universidad, y nosotros también ahí pedimos que haya, por parte de quienes son sostenedores de los establecimientos educacionales, que se tomen las medidas”, afirmó Montalva.



Añadió que “si es necesario legislar respecto a la disciplina que se debe volver a tener en los establecimientos escolares, también en las universidades para la convivencia, se va a hacer. Y eso es lo que también yo como diputado voy a tratar de trabajar con mis colegas, porque hoy día lo que está pasando es que muchas veces los mismos que están de garante en ciertos recintos no se hacen cargo. Y aquí también el llamado es a que todos debemos colaborar en esto. En una democracia, el mandato inicial es que cuando tenemos diferencia, no podemos nunca resolverlas por medio de la violencia”.



La diputada Andrea Parra, sostuvo que “vamos a ser claros, las diferencias políticas no se solucionan con violencia. Yo lamento muchísimo lo que ha ocurrido con la ministra Lincolao, porque aquí lo único que ocurre es que pierde la democracia. Pierden las mujeres, perdemos los espacios universitarios que debieran ser de pensamiento crítico, y no de del ejercicio de la violencia”.



“Toda mi solidaridad con ella, por supuesto. La violencia hay que condenarla de manera transversal. La violencia no puede permitirse en ningún espacio, y menos en las universidades, eso es bochornoso y brutal”.

Manouchehri: “Nada justifica la violencia en contra de una autoridad”

El diputado Daniel Manouchehri (PS), presidente de la Comisión de Ciencias, Futuro y Tecnología de la Cámara Baja, rechazó la agresión sufrida por la ministra Ximena Lincolao en dependencias de la Universidad Austral de Chile en Valdivia.

“En mi calidad de presidente de la Comisión de Ciencias, queremos condenar rotundamente la agresión en contra de la ministra de Ciencia. Uno puede tener diferencias con las cosas que está haciendo el Gobierno, pero nada justifica la violencia en contra de una autoridad. Y mucho menos en una universidad donde es un espacio de diálogo, para confrontar ideas y no para las actuaciones que hemos visto.

Hemos solicitado además un acuerdo unánime de la Comisión de Ciencias para rechazar la violencia, que pueda ser firmada por todos los sectores políticos, en solidaridad a la ministra de Ciencias. Esperamos que acá se pueda investigar esta situación y los responsables puedan ser sancionados.”