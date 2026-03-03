Recorre las mejores pistas de patinaje y qué hacer en Santiago este fin de semana

Necesitas estirar las piernas y sentir el viento. Si eres roller o simplemente necesitas patinar en la Región Metropolitana hay diferentes circuitos, parques y lugares perfectos para hacer deporte al aire libre.

Si estás preparando tus patines y te preguntas qué hacer en Santiago para aprovechar el buen clima y la infraestructura pública, estos cuatro puntos reúnen técnica, velocidad y espacios abiertos en la ciudad.

Qué hacer en Santiago para el mejor panorama de fin de semana

Fundación CicloRecreoVía

Un panorama perfecto para un domingo por la mañana, esta red de calles libres es, sin duda, se habilita todos los findes, entre las 09:00 y las 14:00 horas, se habilita una de las ciclovías más grandes de la ciudad, cerrando parte de la calle de Santiago para dar un recorrido de una extensión de 8,4 kilómetros, conectando a las comunas Las Condes, Santiago Centro, Vitacura y Ñuñoa.

Conectando diferentes puntos de la ciudad como Tobalaba con Pocuro, el Parque Metropolitano, Plaza Italia y el Parque Bicentenario.

Perfecto para recorrer en familia o en solitario, tanto si ya eres experto como si recién estás dando tus primeros pasos sobre los patines. Y para quienes busquen un panorama diferente, en ciertas fechas realizan ciclovías nocturnas por lo que mantente atento a sus redes sociales.

Practicar a pasos de Baquedano

Skatepark del Parque Bustamante

Lo que en los 50 fue una pileta ornamental es hoy uno de los skatepark más reconocidos de Santiago.

Ubicado en Providencia, entre las estaciones de metro Baquedano y Parque Bustamante es una de las mejores opciones para quienes buscan qué hacer en Santiago al aire libre.

Su circuito incluye cajas, fierros, quarters y las “guatas” de concreto que caracterizan su estructura. Al mismo tiempo, dispone de zonas más lisas que permiten la práctica de principiantes, ampliando el acceso a distintos niveles de experiencia.Además de su uso recreativo, el espacio cumple un rol formativo: ofrece talleres gratuitos de skate y patinaje, fortaleciendo su carácter comunitario. Abre todos los días, de 10:00 a 22:00 horas, y cuenta con baños públicos y puntos de agua potable.

Qué hacer en Santiago para la experiencia más completa en la ciudad

Parque Mapocho Río

El Parque Mapocho Río es uno de los proyectos urbanos y deportivos más importantes del sector poniente de Santiago. Impulsado por el Minvu y administrado por Parquemet, el parque se extiende por 9 kilómetros entre Quinta Normal y Cerro Navia, sumando 52 hectáreas de áreas verdes y equipamiento público.

En Avenida Costanera Sur 2596, además de una largo parque para patinar el recinto cuenta con un skate park diseñados para la práctica técnica en obstáculos de concreto y circuitos de fluidez continua. Y un patinódromo de velocidad, perfecto para practicar tu velocidad en los patines y una pista plana para actividades de hockey y patinaje artístico.

El acceso es sencillo desde Metro Quinta Normal y la entrada es gratuita. Junto a las pistas, el parque incluye plazas deportivas, muro de escalada y parque canino, permitiendo organizar jornadas recreativas completas.

Deporte en el pulmón verde de Las Condes

Street Park y Skate Park Parque Araucano

Para quienes buscan qué hacer en Santiago en torno al deporte y la vida al aire libre, el Parque Araucano ofrece una alternativa completa, sumando también canchas, áreas recreativas y un Bike Park en un mismo entorno.

Ubicado Presidente Riesco5877, Las Condes, el recinto integra áreas verdes con infraestructura especializada para distintas disciplinas sobre ruedas.

El parque cuenta con dos circuitos diferenciados: un Street Park, diseñado con escaleras, barandas, planos inclinados, cajas y transfers que replican la lógica de la calle y exigen mayor técnica; y un Skate Park con trazados más fluidos, ideales para mantener velocidad y enlazar maniobras.

El acceso es sencillo desde Metro Manquehue y el recinto funciona entre las 09:00 y las 21:00 horas. Además, dispone de baños y estacionamientos pagados dentro del parque.