Regresa la lluvia: anuncian precipitaciones y bajas temperaturas para esta semana en la RM

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció que para el próximo jueves se espera la llegada de una baja segregada, fenómeno que generará precipitaciones en distintas regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

El meteorólogo Elio Brufort explicó a Emol que se trata de “una baja segregada que va a llegar entre el día 5 y el 6 de noviembre, el día jueves, y las precipitaciones deberían estar desde la mañana hasta la tarde del día jueves”.

De acuerdo con el especialista, las lluvias se registrarán en toda la Región Metropolitana y también en los valles comprendidos entre la Quinta Región y la del Maule.

En cuanto a la capital, Brufort precisó que “deberían estar en torno a los 5 milímetros”.

El fenómeno traerá consigo un descenso en las temperaturas, aunque el meteorólogo aclaró que “solo durante el día jueves la temperatura debería descender. Luego que pasa la baja segregada, la temperatura máxima debería aumentar nuevamente”.

Brufort agregó que “esta semana la temperatura máxima va a estar entre los 23 y los 25°, el día de las precipitaciones va a bajar a 20°, y luego va a subir a 26° para el día viernes o sábado”.

Asimismo, indicó que “las mínimas están entre los 8 y los 10°, y el día viernes va a estar en 6° después de la baja segregada”.