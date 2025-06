Renuncia abogado de sujeto que agredió a conserje en Vitacura: Imputado increpó a jueza

El abogado de Martín de los Santos renunció a su defensa horas después de que el imputado quedara en prisión preventiva por agresiones graves en contra de un conserje, y además encarara a la jueza. Carlos Mora Jano presentó su dimisión ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, señalando “diferencias irreconciliables” y “falta de confianza”.

Carlos Mora Jano expuso en su escrito que renuncia al patrocinio conferido mediante escritura pública del 2 de junio de 2025. “Que, por causas sobrevinientes que afectan a esta defensa, principalmente por diferencias irreconciliables y falta de confianza con el imputado, vengo en renunciar al patrocinio y poder que me fue conferido mediante escritura pública, con fecha 02 de junio de 2025”, dice el documento ingresado esta tarde.

“Hago presente que esta situación se encuentra en conocimiento del imputado”, agregó el penalista.

Martín de los Santos fue formalizado este lunes por el delito de lesiones graves contra Guillermo Oyarzún (70), conserje de un edificio en Vitacura.

INCREPÓ A JUEZA Y LE DIJO “VA A HABER UN ESTALLIDO SOCIAL”

“Va a haber un estallido social si esto no se soluciona”, fue una de las frases que pronunció el imputado al encender su micrófono en la audiencia.

El imputado calificó la audiencia como “manipulada por los medios de comunicación” y defendió su historial: “Yo como ciudadano libre, libre, no condenado, no condenado, no condenado, que de hecho ya llevo 20 años, ayudando a millones de personas. Lo lamento, pero aunque le duela a quién le duela. Yo doy empleo, doy trabajo, soy una persona trabajadora”.

De los Santos insistió en que “no ando eligiendo viejitos por la calle. Y si me tomo esta licencia, es porque tengo mi derecho a defenderme, ya que no me ha defendido nadie” y recordó que “entonces, usted comprenderá que las explicaciones públicas y las disculpas públicas no se pueden dar porque estaba fracturado, estaba hospitalizado. ¿De qué estamos hablando?”.

En otros episodios de la audiencia, el imputado comenzó a fumar con un vapeador, hizo gestos de desaprobación y mantuvo una actitud desafiante durante toda la sesión.

La golpiza ocurrió en mayo, cuando el imputado se acercó al trabajador del edificio donde reside, pidiéndole cigarros. Al serle negada la petición, comenzó la agresión que derivó en fracturas faciales.

Según antecedentes del momento, De los Santos Lehmann estaba bajo los efectos de alguna sustancia, circunstancia que ahora el imputado atribuye –en una querella– a terceros que lo habrían agredido antes de que él atacara al conserje, quien trabajaba en el recinto por más de dos décadas.

A raíz del ataque, el adulto mayor sufrió cinco fracturas faciales que requirieron cirugía y permaneció internado durante 15 días antes de regresar a su domicilio en Conchalí.