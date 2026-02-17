Reo muere en Centro Penitenciario de Quillota tras ser agredido por otros internos 

Un reo falleció este martes tras ser agredido por otros reclusos al interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota, región de Valparaíso.

Tras realizar el desencierro de la población penal, el personal encontró a la víctima con “lesiones graves”, siendo trasladado hasta el área de salud del recinto, donde se confirmó su fallecimiento.

A través de un comunicado, la Dirección Regional de Gendarmería de Valparaíso señaló que la muerte del reo ocurrió luego de que fuera “agredido por otros internos”.

Tras este hecho, el personal “realizó un registro en la dependencia involucrada para incautar elementos prohibidos y mantener el orden”.

A la vez, “todos los antecedentes han sido entregados al Ministerio Público para la investigación penal de los agresores, iniciando, además, una investigación administrativa interna para aclarar los hechos”.

Por otro lado, indicaron que se ha implementado “’Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026′, que refuerza las acciones iniciadas en 2025”.

Al respecto, detallaron que esta iniciativa “incluye 10 tareas prioritarias para mejorar el control de la población penal, a través de registros y allanamientos selectivos, así como actividades específicas para internos con mayores indicadores de agresividad”.

“Los Directores Regionales y Jefes de Unidades están instruidos a cumplir rigurosamente con las responsabilidades asignadas en este nuevo marco operativo, asegurando que Gendarmería continúe modernizando su capacidad de vigilancia y gestión del riesgo, para mitigar la violencia en el sistema carcelario”, concluyeron.

Según consignó Emol, la víctima había ingresado el pasado 13 de febrero al recinto penitenciario y estaba preso por tráfico de drogas.