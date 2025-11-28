Reportan 9 estaciones sin servicio en la Línea 4 del Metro

Metro de Santiago informó la tarde de este viernes que el servicio en Línea 4 se encuentra interrumpido.

A través de redes sociales, informaron que hay nueve estaciones cerradas y que el servicio de trenes está disponible solo desde Las Torres hasta Plaza de Puente Alto.

Según indicaron, el hecho se debe a una persona en la vía, consignó T13.

Las estaciones que se encuentran cerradas son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes y Quilín.

En el caso de Tobalaba y Plaza Egaña, las combinaciones se encuentran suspendidas.

En la mañana hubo cuatro estaciones sin servicio en la Línea 1.