Reportan 9 estaciones sin servicio en la Línea 4 del Metro

Las estaciones que se encuentran cerradas son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes y Quilín. Según indicaron, el hecho se debe a una persona en la vía.

Patricia Schüller Gamboa
Reportan 9 estaciones sin servicio en la Línea 4 del Metro

Metro de Santiago informó la tarde de este viernes que el servicio en Línea 4 se encuentra interrumpido. 

A través de redes sociales, informaron que hay nueve estaciones cerradas y que el servicio de trenes está disponible solo desde Las Torres hasta Plaza de Puente Alto.

Según indicaron, el hecho se debe a una persona en la vía, consignó T13.

Las estaciones que se encuentran cerradas son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes y Quilín.

En el caso de Tobalaba y Plaza Egaña, las combinaciones se encuentran suspendidas

En la mañana hubo cuatro estaciones sin servicio en la Línea 1.

Metro de Santiago normalizó servicio en la Línea 1
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
