Reportan alto flujo de votantes y largas filas en algunos locales a lo largo del país

Cerca de las 11 de la mañana se fue configurando el escenario electoral y algunos locales de votación comenzaron a llenarse de personas. En el Liceo Blas Cañas, ubicado en calle Carmen 136, por ejemplo, alrededor de las 11:15 horas la fila de votantes daba la vuelta por Curicó.

Este domingo 16 de noviembre se llevan a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias en el país. Las mesas receptoras de sufragios se constituyeron a las 8 de la mañana y estarán abiertas hasta las 18 horas.

Las personas habilitadas para sufragar comenzaron a llegar pasadas las 8:30 a los locales de votación. La recomendación era sufragar temprano por las altas temperaturas anunciadas, especialmente en la Región Metropolitana.

En el Liceo Blas Cañas, ubicado en calle Carmen 136, por ejemplo, cerca de las 11:15 horas la fila de votantes daba la vuelta por Curicó.

“Es tercera vez que voto aquí y es primera vez que hay tanta gente”, comenta una joven. Luego reflexiona que “debe ser porque el voto es obligatorio”. Al interior del establecimiento, el proceso fue más expedito.

En otros locales de votación se reportaron filas interminables y más de media hora de espera a pleno sol. “Hay que armarse de paciencia dijo una muchacha que esperaba en el Colegio Siglo XXI en Placilla de Peñuelas, Valparaíso.

