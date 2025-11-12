Reportan caída de “objeto no identificado” en sector de Las Breas en Río Hurtado

La caída de un “objeto no identificado” se reportó la tarde de este miércoles en uno de los cerros del sector de Las Breas, en la comuna de Río Hurtado, provincia del Limarí.

Según consignó el diario El Día, la información fue confirmada por la alcaldesa Carmen Juana Olivares, quien detalló que el hecho fue observado por trabajadores municipales que se encontraban en la zona cumpliendo labores en terreno.

“Estamos aquí en Las Breas, tuvimos una situación que no esperábamos. Se avistó un objeto no identificado caer en uno de los cerros. Se dio aviso a emergencia y ya se está solicitando información aeronáutica para saber si hay algún helicóptero o algo que haya sufrido un accidente”, explicó.

Hasta el lugar se trasladaron equipos de emergencia y personal de Carabineros, quienes se encuentran recabando antecedentes para determinar el origen del objeto y descartar que se trate de una aeronave.

Según los primeros testimonios, el elemento fue visto cayendo y al impactar generó una columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

La alcaldesa agregó que “las personas que lo avistaron, que eran funcionarios municipales, vieron el objeto caer y salir humo. Todavía se pueden ver un poco de humo, pero no tenemos certeza de qué fue lo que cayó”.

Por ahora, las autoridades locales esperan la respuesta de los organismos aeronáuticos y de emergencia para establecer si el hecho corresponde a un accidente aéreo.