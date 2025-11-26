Home Nacional "reportan incendio en edificio de vitacura..."

Reportan incendio en edificio de Vitacura

Desde el Cuerpo de Bomberos de Santiago notificaron a través de X, que el hecho se registró en un edificio que se ubicada en Alejandro Serani Norte con Del Mirador. Las llamas afectarían el tercer piso.

Patricia Schüller Gamboa
La tarde de este miércoles se registró un gran incendio en un edificio ubicado en la comuna de Vitacura, en la Región Metropolitana.

Desde el Cuerpo de Bomberos de Santiago notificaron a través de X, que el hecho se registró en un edificio que se ubicada en Alejandro Serani Norte con Del Mirador.

Según consignó T13, el siniestro afectaría a un departamento del tercer piso.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago y máquinas de cinco compañías se encuentran trabajando en el lugar. 

Transporte Informa comunicó que se restringieron las pistas en calle Del Mirador con Alejandro Serani Norte, producto de la emergencia.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Source Texto: La Nación/Foto: X

