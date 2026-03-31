Reportan incidentes con fuego dentro del Liceo Lastarria

Incidentes se registran a esta hora en el Liceo Lastarria de Providencia, donde un incendio afectó dependencias del establecimiento educacional.

Según antecedentes preliminares, un grupo de individuos prendió fuego a un basurero en el patio del recinto. Además, se reportó el lanzamiento de una bomba molotov contra la infraestructura. Esto provocó un principio de incendio, recogió Radio Biobío.

A raíz de la emergencia, voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron al lugar para controlar las llamas.

El personal trabajó en la contención del fuego. De esta manera, se evitó que las llamas se propagaran a otras áreas del establecimiento.

En paralelo, el tránsito fue interrumpido en la intersección de avenida Providencia con Miguel Claro.

La medida busca facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Asimismo, se mantiene la restricción mientras se desarrollan las labores en el sector.