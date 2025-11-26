Reportan zorro deambulando en Las Condes: anda desorientado entre el Parque Araucano y Alonso de Córdova

Vecinos de Las Condes reportaron en la tarde del martes la presencia de un zorro desorientado en los alrededores de Alonso de Córdova y el Parque Araucano, situación que fue ampliamente comentada a través de la aplicación Sosafe, donde decenas de usuarios escribieron: “Hace horas lleva dando vuelta”, “zorro en el Parque”, “anda un zorro desorientado”, “zorro cruzado Presidente Riesco, muy perdido”.

Consultados por Emol, desde la Municipalidad de Las Condes señalaron que “hasta el momento solo hay personas que han dicho que lo han visto”, aunque se mantienen equipos en alerta para colaborar en su eventual contención.

Por su parte, el Servicio Agrícola Ganadero de la Región Metropolitana pidió a las personas no intentar atraparlo ni perseguirlo, indicando que “el SAG de la RM acudió a los tres lugares de avistamiento reportados, pero no fue posible ubicar al ejemplar. Mientras el zorro continúe deambulando y no esté contenido, su captura es muy difícil”, recogió el citado medio.

La institución explicó que se espera que, con la llegada de la noche y la disminución del tránsito vehicular, el zorro pueda hacerse más visible o incluso regresar por sí solo a su hábitat natural en el cerro, añadiendo que el SAG mantiene coordinación con la encargada ambiental de la Municipalidad de Las Condes, con Seguridad Ciudadana y con personal de la Escuela Militar para monitorear el caso.

En esa línea, el SAG recalcó que “el zorro es una especie silvestre protegida por la Ley de Caza”, advirtiendo que, en situaciones de estrés, puede reaccionar de forma impredecible, por lo que ante cualquier avistamiento se recomienda no intervenir y contactar a Seguridad Ciudadana o a Carabineros, con quienes ya existe coordinación.