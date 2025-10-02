Home Nacional "retienen ingresos de shows de silvio rodríguez por deuda con scd..."

Retienen ingresos de shows de Silvio Rodríguez por deuda con SCD

Según Emol, la acción judicial apunta a la productora Redeyes, encargada de organizar los recitales, a la que se acusa de incumplir por más de una década el pago de derechos de autor.

Patricia Schüller Gamboa
En medio de su gira sudamericana, el cantautor cubano Silvio Rodríguez enfrenta una controversia judicial en Chile. Este jueves, el 21° Juzgado Civil de Santiago ordenó retener $100 millones de la recaudación por sus conciertos en el país, medida solicitada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

La SCD detalló en un comunicado que ambas partes firmaron un contrato en diciembre de 2013, el cual ha sido “incumplido reiteradamente”. La entidad sostiene que “la productora -cambiando permanentemente su razón social- ha continuado explotando obras protegidas, obteniendo ingresos por este motivo, sin pagar los correspondientes derechos de autor que la ley obliga”.

Juan Antonio Durán, director general de la SCD, respaldó la medida judicial y enfatizó el valor de la música como bien cultural. “Nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores, es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado”, afirmó.

Agregó que “medidas como estas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no solo con lo que la ley y los contratos consignan, sino que también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos, por lo que el pago a esos autores y autoras es una obligación primordial cuando se ejecuta música públicamente”.

La gira de Silvio Rodríguez en Chile contempla cuatro fechas en el Movistar Arena. Dos de ellas ya se realizaron con lleno total -el lunes 29 de septiembre y el miércoles 1 de octubre- mientras que las próximas están programadas para el domingo 5 y el lunes 6 del mismo mes. La venta de entradas ha sido gestionada por la empresa Puntoticket, sobre cuyos ingresos se aplicará la retención ordenada por el tribunal.

Silvio Rodríguez agradece a Chile en La Moneda: recorrió el palacio junto al Presidente Boric
Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
14
