Retorno de emergencia: la Crew-11, con un astronauta enfermo, amerizó con éxito en el Pacífico

La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

La cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a las 22:20 GMT, amerizó suavemente a las 8:41 GMT, confirmaba la agencia espacial estadounidense en su retransmisión en directo con el mensaje: “Welcome home, Crew-11!”, recogió Radio Cooperativa.

Los cuatro astronautas, Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, volvían a la Tierra después de un viaje de casi 11 horas y de permanecer 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.

Con la ayuda de cuatro paracaídas, la cápsula logró desacelerar y amerizar de manera segura en un océano especialmente calmado en el que los buques de recuperación esperaban para asegurar la Dragon y trasladar a los astronautas a tierra firme, entre ellos, al tripulante enfermo, que se encuentra estable, y al que la NASA no ha identificado por motivos de privacidad.

Después de aterrizar exactamente a la hora prevista (8:41 GMT) y de realizar lo que según la NASA fue “una reentrada perfecta”, la tripulación permaneció en la cápsula, que fue recuperada y trasladada a un buque por los miembros del equipo de recuperación, donde a los astronautas se les hará un examen médico inicial antes de ser trasladados a tierra en helicóptero.

Todo el proceso, que incluso fue seguido de cerca por un grupo de delfines, se realizó con unas condiciones marinas “excelentes” que facilitaron el trabajo de los operarios de la NASA.

Unos 40 minutos después de amerizar, se abrían las puertas de la cápsula y salían los astronautas. El primero en hacerlo, a las 9:28 GMT, fue el comandante Mike Fincke, quien tras saludar fue trasladado en camilla. Minutos después le seguían Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov.