Revelan nombre de la mujer con la que Benjamín Vicuña le habría sido infiel a la “China” Suárez cuando estaba embarazada

La actriz Eugenia China Suárez publicó este lunes en su cuenta de Instagram un mensaje extenso dirigido a su expareja, Benjamín Vicuña, luego de que se supiera que él revocara un permiso para que ella viaje a Turquía con sus hijos. La publicación responde a la decisión de Vicuña de anular dicha autorización.

Suárez arrancó tachando a Vicuña de “papá del año” e incluyó la siguiente acusación:

“El papá del año. Quien no habla con la prensa porque ‘no es mediático’, pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año, que me dejaba tirada cuando me agarré Covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda”, comenzó diciendo Suárez.

La actriz también reveló un episodio de infidelidad durante su embarazo al afirmar:

“El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza. Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: ‘sepárate, ¿quién te va a querer con tres hijos?'”, añadió en el escrito.

QUIÉN SERÍA LA MUJER CON LA QUE BENJAMÍN VICUÑA LE FUE INFIEL A LA CHINA SUÁREZ

Según la Revista Caras Argentina, la tercera implicada habría sido la actriz Mayte Rodríguez, información que usuarios de redes compartieron a favor de Suárez.

De acuerdo con los comentarios, se asegura que todo el país conocía esta supuesta relación, y varios internautas apuntaron directamente al nombre de Rodríguez.

Una usuaria de X (ex Twitter) escribió que “La engañó con Mayte Rodríguez”, junto al hashtag #BenjamínVicuñaDespechado, reiterando que Vicuña le habría sido infiel mientras Suárez estaba embarazada.

Aunque no existe confirmación oficial ni pruebas tangibles, en redes sociales se han alimentado especulaciones sobre la cercana relación entre ambos.