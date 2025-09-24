Home Nacional "revelan que un chileno detenido por robo a pampita es indagado po..."

Revelan que un chileno detenido por robo a Pampita es indagado por encerrona a funcionario PDI

De acuerdo a Emol, el hecho tuvo lugar el 6 de septiembre en la comuna de La Florida, cuando el trabajador policial se dirigía hacia su vivienda.

Durante la tarde del martes se informó sobre la detención de nueve personas por el robo en la casa de Carolina “Pampita” Ardohaín, entre ellos seis chilenos. Más tarde se conoció que uno de los nacionales capturados está siendo investigado por una encerrona contra un funcionario de la PDI ocurrida semanas atrás.

En esa ocasión, fue víctima de la encerrona cometida por varios sujetos. El funcionario utilizó su arma de servicio para repeler el ataque.

“El funcionario repele esta acción con su arma de fuego, realizando diversos disparos. Hiere a este delincuente que fallece en el lugar y los otros dos se dan a la fuga a pie”, indicó en ese entonces el subprefecto Eugenio Ríos.

ROBO A PAMPITA

La mayoría de los arrestos se concretaron en un hotel ubicado en la zona de Balvanera, al oeste de Buenos Aires.

Durante el operativo, la policía de Argentina recuperó vehículos, joyas, dinero, teléfonos y carteras, artículos pertenecientes a la reconocida modelo.

Días antes, Pampita ya había contado que logró recuperar antiguos teléfonos muy valiosos, en los que guardaba fotos de su hija Blanca, fallecida en 2012. En el grupo delictual también participaban un colombiano y dos venezolanos.

“Si tenía una caja fuerte era para tener esos teléfonos. No soy una persona rica. No tengo dinero ahorrado. No sé la fantasía de la gente, lo que habrá pensado que había en mi casa”, señaló la figura argentina de TV.

Ocho detenidos por robo en la casa de Pampita en Argentina: seis de los involucrados son chilenos
