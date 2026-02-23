Revisa la programación de Viña 2026: Los artistas y humoristas para este lunes 23

El Festival de Viña del Mar dio inicio este domingo a su edición 2026, la que se extenderá hasta el viernes 27. El certamen abrió una nueva semana de espectáculos en la Quinta Vergara. La jornada inaugural marcó el regreso del evento con una alta convocatoria.

La primera noche estuvo protagonizada por Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli. El espectáculo combinó música, humor y romanticismo. El evento promedió 1.777.989 televidentes y alcanzó un peak de 1.861.129 personas.

El certamen es conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes lideran esta nueva edición. Ambos animadores estuvieron a cargo de la apertura. El evento ya se prepara para su segunda jornada este lunes.

¿A qué hora y dónde ver el Festival de Viña?

La segunda noche del Festival de Viña está programada para iniciar cerca de las 20:45 horas de este lunes. La transmisión será en vivo por Mega. También estará disponible en Mega 2 con interpretación en lengua de señas.

El evento podrá seguirse además en plataformas digitales y streaming. Estará disponible en Mega Go. En el resto de Latinoamérica se podrá ver a través de Disney+.

¿Quién se presenta este lunes 23 en Viña 2026?

La jornada contará con la presentación del dúo Pet Shop Boys. También incluirá la Competencia Folclórica. Participarán representantes de Chile, México y Colombia.

El humor estará a cargo de Rodrigo Villegas durante la segunda noche del certamen. Su rutina será uno de los puntos esperados. El público volverá a evaluar al comediante en la Quinta Vergara.

La Competencia Internacional también tendrá presencia con artistas de Italia, Estonia y República Dominicana. Se trata de una de las instancias centrales del festival. Los participantes buscarán avanzar en la competencia.

El cierre musical de la jornada estará a cargo de Bomba Estéreo. La agrupación pondrá el broche final. Se espera una noche marcada por la diversidad de estilos.