RN suspende militancia de gobernador Diego Paco por apoyar a Kast

La decisión se adoptó luego de que Paco se reuniera en Arica con el líder del Partido Republicano y declarara públicamente su apoyo. “Soy de Chile Vamos y apoyo a Evelyn Matthei por su liderazgo. Pero seré claro: si José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, lo apoyaré sin ambigüedades. Enfrentamos un enemigo común: el crimen organizado. Nuestra región lo sufre. Es hora de unidad, valentía y generosidad”, escribió el gobernador en julio en su cuenta de X, anticipando su postura.

Patricia Schüller Gamboa
El respaldo explícito del gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, a la candidatura presidencial del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, provocó una inmediata reacción desde Renovación Nacional.

La tarde de este jueves, el Tribunal Supremo del partido resolvió suspender su militancia y abrir una causa disciplinaria en su contra.

La manifestación pública de este jueves generó reacciones inmediatas tanto en RN como en la UDI, en medio de un clima de tensión interna por los apoyos cruzados en la derecha. El caso de Paco se suma a otros episodios similares que han afectado a la colectividad que respalda a Evelyn Matthei.

Entre ellos, destaca el proceso disciplinario abierto contra el extimonel de RN, Carlos Larraín, por respaldar también a Kast, así como la situación del senador Alejandro Kusanovic, quien enfrenta cargos similares ante el Tribunal Supremo del partido. Además, RN ya concretó la expulsión del alcalde de Tucapel, Jaime Veloso, tras su apoyo público al candidato republicano.

Patricia Schüller Gamboa

