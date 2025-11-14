Home Triunfo "roberto rojas eligió a los 10 mejores arqueros de la historia del..."

Roberto Rojas eligió a los 10 mejores arqueros de la historia del fútbol chileno: Revisa el listado

El “Cóndor” incluyó en su lista a figuras como Claudio Bravo, Sergio Livingstone y Mario Osbén, y también a porteros argentinos que jugaron en nuestro país.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

El destacado exportero nacional, Roberto “Cóndor” Rojas, elaboró recientemente un listado con los 10 mejores arqueros que han jugado en el fútbol chileno. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
EEUU anuncia el operativo antinarco “Lanza del S...

“Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente”, afirmó en la red X el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Leer mas
Nacional
Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos ...

De acuerdo a lo informado a Emol, la rectoría del instituto decidió suspender las clases, por lo menos del bloque AM

Leer mas
Internacional
Un muerto y al menos 15 heridos tras “masivoR...

Moscú, que inició una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, e incrementó sus ataques en los últimos meses, apuntando especialmente a infraestructuras energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/