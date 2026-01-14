Home Nacional "robo de vehículo en quinta normal: delincuentes intimidaron con p..."

Robo de vehículo en Quinta Normal: delincuentes intimidaron con pistola a padre y a su hija menor de edad

El teniente Nicolás Sepúlveda, oficial de ronda de la Prefectura Occidente, explicó que el hombre viajaba junto a su hija y que, al llegar a la intersección de Pasaje Nueve con Avenida Costanera Sur, fueron interceptados por otro automóvil.

Eduardo Córdova
Un grupo de ladrones armados protagonizó esta noche un violento robo de vehículo al intimidar a un padre y a su hija menor de edad mientras se desplazaban por la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

Desde ese vehículo descendieron dos sujetos, a rostro cubierto y portando armas de fuego, quienes intimidaron al conductor y rompieron el vidrio de la puerta del copiloto para concretar el asalto. Las víctimas fueron obligadas a descender y los delincuentes huyeron en el automóvil robado.

“Las víctimas no mantienen lesiones, solamente los intimidan (…) Les sustraen sus especies personales, como teléfonos, billetera, identificación, pero no los agreden ni tampoco hay disparos en el lugar”, señaló el oficial.

Tras el asalto, las víctimas acudieron a una unidad policial para realizar la denuncia correspondiente, mientras que, por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de Carabineros quedó a cargo de las diligencias investigativas del caso.

