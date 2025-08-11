Home Nacional "rocían con combustible a profesor del inba en medio de incidentes..."

Rocían con combustible a profesor del INBA en medio de incidentes en el liceo

El docente fue asistido por Carabineros y, pese al ataque con bencina, no fue prendido fuego.

En el marco de una nueva jornada de incidentes cerca del Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde se lanzaron objetos incendiarios, un profesor del establecimiento fue rociado con combustible.

El docente fue asistido por Carabineros y, pese al ataque con bencina, no fue prendido fuego.

Tras recibir ayuda, fue trasladado a una unidad policial y, posteriormente, se evaluaba su derivación a un centro asistencial. Además, según constató Radio Biobío, el profesor se encuentra fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros.

Por el procedimiento policial, TransporteInforma de la RM informó que calle Santo Domingo permanece cerrada desde Matucana, recomendando rutas alternativas debido a la situación en el liceo emblemático.

INCIDENTES RECIENTES EN EL INBA

Cabe señalar que este no es un hecho aislado, ya que entre junio e inicios de este mes el rector, Gonzalo Saavedra, denunció en dos ocasiones haber sido víctima de agresiones con bombas molotov, precisando en uno de los casos que el artefacto estaba apagado.

Asimismo, profesores del INBA denunciaron hace pocos días otros incidentes, incluyendo uno en que un “capucha” intentó entrar por la fuerza a la sala de docentes.

Por último, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) —quien ha condenado enérgicamente la violencia en la comuna y ha defendido el desalojo de liceos tomados— afirmó haber recibido amenazas de muerte en varias ocasiones.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

