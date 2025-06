Rocío Marengo se refiere al quiebre de su amistad con Pamela Díaz: “Duele que no haya sido sincera conmigo”

Rocío Marengo fue invitada la noche de este domingo al estelar de Chilevisión, “Primer Plano”, programa en donde, entre diferentes temas, profundizó acerca del quiebre de su amistad con Pamela Díaz.

Cabe destacar que en el pasado, la modelo argentina y la “Fiera” mantuvieron una relación cercana durante años. Sin embargo, dicho vínculo terminó de forma abrupta, por un motivo que Marengo asegura desconocer.

En este sentido, según consignó Página 7, la comunicadora manifestó en el mencionado espacio televisivo que “no sé qué le pasó a Pamela Díaz. No tengo ni idea”.

“Se enojó, le escribí, las veces que venía a Chile, y claramente se ofendió, aparte me enteré por cosas que dijo la prensa, o sea, me enteré por la prensa que ya estaba enojada”, añadió.

Además, afirmó que en su momento intentó contactar a Díaz, pero esta última siempre ponía excusas para no verse. “Me duele que no haya sido sincera conmigo, que no me lo haya dicho porque seguramente es un malentendido, o sea, nunca le hice nada malo, no le haría. Me duele porque yo la quiero”, sostuvo.

“No sé por dónde pudo haber venido. Me considero una muy buena amiga, soy fiel, soy leal, soy honesta. No sé por dónde puede venir. Si es por los celos, porque en su momento estaba con Jean Philippe y yo trabajaba con él, puede ser una”, añadió, haciendo referencia al rumor que apunta a que el quiebre de la amistad tendría relación con Jean Philippe Cretton, expareja de Pamela.

Por su parte, remarcó que esta situación “me duele, porque yo no me lo merezco. Su reacción y cómo se comportó conmigo me hace dudar de que estaba equivocada y quizás no la conocí”.

En tanto, la panelista del programa, Cecilia Gutiérrez expresó que “Pamela Díaz dice que tú sí sabes. Tú hiciste algún tipo de comentario en comerciales que ella supo, con respecto a su relación, y eso le habría molestado”. No obstante, Marengo desmintió tajantemente esta versión.