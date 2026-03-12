Rojas Vade: Movilh apunta a crimen de odio y pide Fiscalía de Género en el caso

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó este jueves a la Unidad de Género de la Fiscalía que intervenga en torno al ataque sufrido esta madrugada por el exmiembro de la Convención Constitucional, Rodrigo Rojas Vade, quien se encuentra en riesgo vital.



“Expresamos nuestra preocupación porque, de acuerdo a los primeros antecedentes, se trataría de un crimen de odio que podría estar relacionado con razones políticas, y especialmente porque en diversos espacios Rojas Vade fue presentado y destacado por ser una de las 8 personas abiertamente LGBTIQ+ que fueron electas para integrar la Convención Constitucional”, sostuvo el Movilh



Añadió que “si bien nunca tuvimos contacto directo con Rojas Vade, el hecho de haber sido presentado como una persona LGBTIQ+, sumado al modus operandi del crimen, vuelve necesario que la Fiscalía investigue lo ocurrido con perspectiva de género y que se aborden todas las aristas posibles en los análisis del caso. Podríamos estar en presencia de grupos estructurados para atacar personas, lo cual sería especialmente gravísimo”.



“Expresamos nuestra solidaridad a los seres queridos de Rojas Vade ante este difícil momento, del cual esperamos que el Ex convencional se recupere”, finalizó el Movilh.