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Romero y eventuales ajustes en Mepco: El Ejecutivo debe anticiparse a escenarios complejos

El parlamentario del Partido Republicano dijo que “se está pensando en todos los chilenos porque no podemos repetir errores como congelar las tarifas eléctricas, que fue sumamente caro para todos los chilenos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Romero y eventuales ajustes en Mepco: El Ejecutivo debe anticiparse a escenarios complejos

El diputado Agustín Romero (Republicano), presidente de la Comisión de Hacienda, valoró la reciente conformación de comisiones en la Cámara de Diputados.

Según señaló, “hay que valorar el acuerdo amplio que se tuvo, donde tuvimos una amplia mayoría que incluye sectores de centro-izquierda y la ex Concertación, que nos va a permitir tener una gobernabilidad en la Cámara de Diputados en tiempos difíciles”.

Eventuales ajustes en el Mepco

En conversación con Radio Duna, Romero también se refirió a los eventuales ajustes en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

A su juicio, el Ejecutivo debe anticiparse a escenarios complejos: “Lo que le corresponde a un Gobierno responsable es tomar medidas cuando empiezas a visionar que se van a venir problemas para Chile”.

El parlamentario agregó: “Se está pensando en todos los chilenos porque no podemos repetir errores como congelar las tarifas eléctricas, que fue sumamente caro para todos los chilenos”.

Interpelaciones que impulsa la UDI

Consultado sobre las interpelaciones que impulsa la UDI contra los ministros Jorge Quiroz e Iván Poduje, Romero enfatizó que su foco está en el trabajo legislativo.

“Estoy más preocupado de tener antecedentes para entrar en discusión en temas como el Mepco y las 40 medidas de reconstrucción”, afirmó.

“Prefiero tener al ministro de Hacienda concentrado en los temas que le preocupan a los chilenos”, indicó.

Posibles indultos

Respecto al debate sobre posibles indultos, Romero señaló que se trata de un asunto recurrente en el Congreso.

“Es bueno plantear la discusión que se da cada cierto tiempo y tendremos el tiempo para debatirlo en el Congreso si esto se llegara a presentar”.

Finalmente, el diputado fue consultado sobre un eventual apoyo de José Antonio Kast a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, aclaró que el tema no ha sido tratado en su bancada: “No lo hemos conversado como bancada. Se ve difícil porque quien postuló esta candidatura tuvo bastantes desencuentros con Estados Unidos”, concluyó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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