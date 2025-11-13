Rugby infantil irrumpe en La Florida: en busca de nuevos “Cóndores” 

El rugby es el deporte que ha expresado su mayor crecimiento en los últimos años, y nuestra selección nacional, conocida como “Los Cóndores”, participarán en su segundo Mundial consecutivo, en algo que hasta hace un tiempo parecía casi imposible.

Por lo mismo, con la idea de incentivar a los niños a realizar esta hermosa disciplina, el Estacio Bicentenario de La Florida, gracias a la gestión de su Corporación del Deporte, fue escenario del Festival de Menores con equipos de las categorías M11 y M12, bajo el marco del Proyecto Sicame.

Fue precisamente en el recinto de avenida Enrique Olivares, donde los niños tuvieron la oportunidad de presentarse por primera vez ante sus familiares y público general, además de contar con el apoyo de los entrenadores de la Federación Francesa de Rugby, Patrice Estecahandy y Alonso de la Cruz, quienes aplicaron su metodología del rugby en movimiento.

Cristóbal Muñoz, director de la Corporación de Deportes de La Florida, comentó que poder abrir el Estadio Bicentenario la comunidad y, en esta oportunidad, a una disciplina deportiva distinta a lo que generalmente recibimos que es el fútbol, en esta oportunidad recibimos el rugby, con nuestros niños en el marco del Proyecto Sicame”.

“Estamos muy contentos de poder transmitir, como gestión municipal de La Florida, a los niños de los colegios municipales, todos los valores, la disciplina, el compañerismo o la camaradería que entrega el deporte… los niños que están participando en el proyecto han aumentado en sus notas, tienen un mejor comportamiento en sus colegios, así que estamos muy orgullosos de poder recibirlos y abrir el Estadio de La Florida para el rugby”, finalizó Muñoz.

Guillermo Esteban, uno de los chicos que participó representando a Sicame La Florida contó que “fue muy entretenido y divertido poder venir a jugar acá y aprender este nuevo deporte”.

De distintos puntos de Santiago

Cabe mencionar que en el festival se presentaron las cuatro zonas en las que se está trabajando con el Proyecto Sicame, que busca masificar el deporte entre los colegios municipales en las comunas de La Florida, Colina, Ñuñoa y Lo Barnechea.