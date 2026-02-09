Home Internacional "rusia inicia contactos con cuba para ayudar a la isla con combust..."

Rusia inicia contactos con Cuba para ayudar a la isla con combustible

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, lamentó que estas prácticas habituales de Estados Unidos “causaron múltiples dificultades” a Cuba, país que Trump calificó recientemente como un peligro para la seguridad de Estados Unidos.

Eduardo Córdova
Rusia inicia contactos con Cuba para ayudar a la isla con combustible

El Kremlin confirmó este lunes que mantuvo conversaciones con el Gobierno de Cuba para contrarrestar las “técnicas asfixiantes” de Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump endureció el bloqueo y amenazó con aranceles a los países que suministraran combustible a la isla.

Por ello, Peskov señaló que negociaron con los “amigos cubanos” para encontrar soluciones o, al menos, para prestar ayuda en la medida de lo posible, según la agencia rusa TASS.

Durante el último mes, la situación de la isla se vio aún más perjudicada, después de que Estados Unidos detuvo en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro en una histórica operación militar. Hasta entonces, el Gobierno bolivariano se encargaba de ayudar a Cuba con el suministro de combustible.

Source Texto: Aton
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
