Ruta 5 se mantiene cerrada a la altura de La Cisterna: hubo accidente múltiple y fatal atropello

Dos accidentes de tránsito provocan gran congestión en la Ruta 5 Sur en dirección al centro de Santiago. Se trata de una colisión múltiple en La Cisterna y un atropello fatal en la comuna de San Miguel.

El primero de los hechos ocurrió en el kilómetro 8, a la altura de El Parrón. En ese punto, tres vehículos colisionaron en la pista derecha, lo que redujo la capacidad de la vía y generó un rápido aumento del tráfico.

El segundo incidente se registró en el kilómetro 7,2, a la altura de Departamental. Una persona en situación de calle cruzó la carretera y fue atropellada. Debido a la gravedad del impacto, la víctima falleció en el lugar, recogió Radio Biobío.

Ambos hechos obligaron a restringir el tránsito en la Ruta 5 en dirección norte. El cierre se aplicó a la altura de El Parrón, afectando el flujo vehicular hacia el centro de la capital.

Las autoridades llamaron a los conductores a tomar vías alternativas. La congestión se mantiene mientras se desarrollan los procedimientos policiales y el despeje de la ruta.

