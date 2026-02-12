Ruta del diseño independiente: Dónde comprar moda chilena alternativa y qué hacer en Santiago

¿Te gusta la moda y estás buscando algo nuevo fuera de las casas comerciales? Prendas que reflejan tu identidad, ideales para romper la noche o simplemente para sentirte cómodo en el día a día.

Por eso, desde La Nación te dejamos esta guía que reúne marcas locales, tiendas y espacios creativos para descubrir qué hacer en Santiago a través de la moda hecha en Chile.

Moda neo underground

Si estás buscando qué hacer en Santiago y tu panoramas son nocturnos, vistes de negro y te gusta el techno y las raves, Tren Blend es para ti.

Sus prendas de estilo neo underground apuestan por una paleta oscura, costuras irregulares expuestas y cortes boxy o estándar que refuerzan una identidad cruda y experimental. Son piezas pensadas para devorar la noche, donde el streetwear se mezcla con una performance que te hará destacar.

En su catálogo encontrarás pantalones, joggers, hoodies, crops, camisas y corsets que dialogan entre lo industrial y lo futurista, siempre con una fuerte presencia visual. Todas sus prendas son de fabricación nacional, desarrolladas por Doro y Ampy, que se visten tan exoticos como sus prendas.

Puedes encontrar a Tren Blend a través de su Instagram @trendblend.cl y en su página web. Además, conviene estar atento a sus redes, ya que suelen participar en ferias de diseño independiente como Bye Bye Showroom.

Ubicados en el Drugstore de Providencia, sus modelos no es el típico mocasín que llevas al colegio o a la oficina estos tienen un aura rebelde que si o si se llevaran la atención.

Están confeccionados en cuero y otros materiales como gamuza, además de diseños que remiten a texturas animales, vaca, leopardo e incluso versiones con pelo, u opciones de colores pasteles, pero sin perder su elegancia.

Es una propuesta ideal si te gusta el estilo maximalista o para complementar un estilo más cuidado.Informate via su Instagram @cresta_cl, y podrás comprar desde su web o en el Drugstore en Av. Providencia 2124, Local 08, atendiendo de lunes a viernes de 11:00 a 19:30 horas y los sábados hasta las 19:00 hrs

Una escena propia de los 90

Sus prendas conectan directamente con la escena underground de los años 90. Su estética remite a las vibras más crudas y bizarras de esa época: oscura, provocadora y magnéticamente atractiva, evocando la energía de bandas como Slipknot en su mejor momento.

Si buscas qué hacer en Santiago y te atrae la estética más oscura del grunge y el new wave, no sólo como estilos musicales, sino como movimientos culturales que marcaron a toda una generación, esta propuesta conecta directamente con esa identidad.

Sus prendas, de cortes boxy fit y oversize, destacan por una fuerte carga visual y una ejecución artesanal, con serigrafías hechas a mano que convierten cada pieza en un objeto único.

Conoce todo sobre ellos en @season.archives, y tienen presencia en Lé Sang Gallery ubicada en Alfredo Barros Errazuriz 1982.

Si estás explorando qué hacer en Santiago y te interesa la moda urbana con identidad, urban.cloth_ es una marca que cruza referencias del Y2K con un streetwear más elevado y pulido.

El proyecto, creado por Adrian Sanchez, apuesta por prendas de líneas limpias, materiales cuidados y una estética contemporánea que dialoga entre lo cómodo y lo sofisticado.

La marca reinterpretando las prendas con diseños minimalistas hasta patrones más simples pero sin perder su elegancia underground. El trabajo de Adrian es reconocido, llegando a hacer trabajos para Kid Voodoo y Harry Nach.

Cuenta con venta presencial en su página web, y su Instagram es @urban.cloth. Podrás encontrarlos en Santiago con venta presencial en Archived Gallery, ubicada en San Antonio 19, oficina 2301, con atención de lunes a viernes entre 11:00 y 19:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Y en Drugstore en PROJECT-009® (local 60-A), abierto de lunes a sábado entre 11:30 y 19:30 horas.