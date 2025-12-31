Sao Paulo confirma la compra del pase de Gonzalo Tapia: Nuevo contrato hasta el 2029

Se acabó la incertidumbre sobre el futuro de Gonzalo Tapia de cara a la temporada 2026. Finalmente el delantero chileno continuará en Sao Paulo.
El conjunto brasileño selló oficialmente la continuidad del delantero chileno, quien se encontraba a préstamo desde River Plate. Según informó la prensa local, el cuadro Tricolor “pasará a controlar el 60 % de los derechos económicos del jugador”.
