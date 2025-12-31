Home Triunfo "sao paulo confirma la compra del pase de gonzalo tapia: nuevo con..."

Sao Paulo confirma la compra del pase de Gonzalo Tapia: Nuevo contrato hasta el 2029

El conjunto brasileño selló oficialmente la continuidad del delantero chileno, quien se encontraba a préstamo desde River Plate. Según informó la prensa local, el cuadro Tricolor “pasará a controlar el 60 % de los derechos económicos del jugador”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Sao Paulo confirma la compra del pase de Gonzalo Tapia: Nuevo contrato hasta el 2029

Se acabó la incertidumbre sobre el futuro de Gonzalo Tapia de cara a la temporada 2026. Finalmente el delantero chileno continuará en Sao Paulo.

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Sao Paulo
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: lugares para probar gastronomía...

Si tienes antojo de comida japonesa, dulce o salada, estos lugares son una excelente opción para descubrir nuevos sabores en Santiago.

Leer mas
Viajes
Fiestas costumbristas de enero: lugares turísticos en ...

El verano chileno se vive en mercados, ferias y fiestas costumbristas que unen gastronomía, música y tradiciones. En enero, distintos lugares turísticos en Chile celebran la identidad local y ofrecen panoramas únicos para toda la familia.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago? Los mejores bares cerveceros d...

Cuando el calor aprieta, una buena cerveza artesanal siempre es la respuesta. Estos son los bares cerveceros imperdibles de Santiago.

 

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/