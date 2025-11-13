Home Nacional "schalper confía en que matthei se impondrá este domingo con ̶..."

Schalper confía en que Matthei se impondrá este domingo con “voto silencioso y no politizado”

El diputado de RN dijo en Radio Agricultura que “ha sido una campaña intensa, una campaña linda de todo punto de vista, y por lo tanto, motivado con lo que pueda pasar el domingo, que yo creo que va a ser muy importante para Chile, especialmente en que vamos a poder contar, espero, con un Parlamento donde la mayoría la vamos a componer personas de derecha”.

Patricia Schüller Gamboa
El diputado Diego Schalper (RN) se refirió al cierre de campaña de Evelyn Matthei y se mostró confiado en que la candidata se imponga el domingo con el “voto silencioso y no politizado” que, según él, abunda en los formatos de voto obligatorio.

“Ha sido una campaña intensa, una campaña linda de todo punto de vista, y por lo tanto, motivado con lo que pueda pasar el domingo, que yo creo que va a ser muy importante para Chile, especialmente en que vamos a poder contar, espero, con un Parlamento donde la mayoría la vamos a componer personas de derecha”, comentó el parlamentario en entrevista con Radio Agricultura

Schalper agregó que “evidentemente, la presidencial es muy importante, pero también es muy importante contar con un Parlamento que sea capaz de defender cosas tan relevantes como la inversión, el empleo, la defensa de nuestros Carabineros, a propósito de los cánticos en ciertos lugares”.

“Usted no va a un acto político si no quiere tener ningún tipo de asociación con ese mundo político (…) En un formato de voto obligatorio, la verdad es que la efervescencia de los más politizados tiende a decaer”, afirmó.

“En los formatos de voto obligatorio, es el ciudadano que se levanta temprano para sacar adelante a su familia, dejar a sus hijos al colegio, el que finalmente termina inclinando la balanza. Ese votante más silencioso, menos politizado, es el que tiene el predominio en este proceso electoral”, finalizó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
7
