Schalper: “Hay personas que en nuestro país no son ricas Presidente Boric”

El diputado Diego Schalper (RN) respondió y cuestionó al Presidente Gabriel Boric, quien dijo que “las contribuciones urbanas las paga solo el 20% más rico de la sociedad, y eso se distribuye a las comunas más pobres”.



El parlamentario se reunió este martes con el subrector de normativa del SII, Simón Ramírez, para plantearle la preocupación respeto a contribuyentes que deben seguir pagando elevadas contribuciones, luego del anuncio del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de postergar el proceso de reevalúo de bienes no agrícolas hasta el año 2027.



“Seguimos en este camino de rigor, de trabajo, haciéndole ver al Servicio de Impuestos Internos que no estamos de acuerdo con postergar el proceso de reevaluación”, señaló el parlamentario.



Añadió que espera que el servicio se “ejerzan las atribuciones necesarias para que personas como Patricio efectivamente tengan la capacidad de mejorar su situación tributaria”.



En cuanto a las declaraciones del Mandatario sobre las contribuciones, Schalper dijo: “Hay personas que en nuestro país no son ricas Presidente Boric, no pertenecen al veinte por ciento más rico de este país, sino que en definitiva lo que quieren es justicia tributaria, y usted, Presidente Boric, con esa frase, la verdad que los insulta”.