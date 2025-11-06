Schalper llama a evitar tensiones en la derecha al final de la campaña

Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional e integrante de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Relaciones Exteriores, abordó los efectos de la canción de la campaña de Evelyn Matthei que se refiere a los aspirantes del Partido Republicano, José Antonio Kast, y del oficialismo, Jeannette Jara, y la relación entre los partidos de oposición de cara a las elecciones.



En conversación con T13 Radio, el parlamentario se refirió a las relaciones al interior de la oposición de cara a la carrera presidencial y el respaldo entregado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), al candidato a diputado, Álvaro Carter (Indep Republicano): “Cualquier cosa que genere ruido innecesario en la recta final entorpece, en minutos donde tenemos que tener todos el foco puesto en derrotar a la izquierda”.



“Piense usted que tuvimos un esquinazo de la centro izquierda con la candidata Jeannette Jara, que a mí me trajo el recuerdo de Aprobar para Reformar”, dijo junto con añadir que “cualquier cosa que entorpezca la recta final de la campaña y que no ponga el foco en lo realmente importante, yo la verdad que les pido a todos que lo dilatemos. Para polémicas sobre la interna de los partidos, la conformación de las coaliciones, tenemos todo el tiempo del mundo desde el 17 en adelante”, señaló.

Respecto a las declaraciones del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien sostuvo que Chile va camino a transformarse en una “narco república”, Schalper analizó: “La institucionalidad chilena es capaz de llevar a gendarmes que estaban cometiendo actos de corrupción a la cárcel, o al menos a un procesamiento penal. Eso no lo demos por obvio en el concierto latinoamericano. Entonces, la República de Chile, el Estado de Chile está reaccionando frente a eso con mucha vehemencia y, por lo tanto, yo sería muy cuidadoso en los conceptos que se emplean”.



En ese sentido, remarcó que “yo aliento a los candidatos presidenciales a que tenemos que dar paso a propuestas para enfrentar eso, porque si usted dice eso, lo que uno espera a continuación es que usted diga, mire, yo lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, y que los que escuchemos digamos, ‘este señor o esta señora sabe lo que hay que hacer’”.



“A mí me preocupa cuando el debate presidencial se colma de frases grandilocuentes, condonar el CAE, terminar con los pitutos en la carrera diplomática, no sé si le trae algún recuerdo esa frase, y miren en lo que hemos terminado. Entonces, las frases grandilocuentes que no van acompañadas de propuestas concretas tienen un mal derrotero”, agregó el diputado.

Video:“Me da la impresión que es muy evidente que apunta un público joven, urbano”



En cuanto a la polémica por el video de la campaña de Matthei, el diputado de RN sostuvo que “me da la impresión que es muy evidente que apunta un público joven, urbano. De acuerdo a lo que me comentan en el comando, es un público que en los estudios internos estaba muy influido por la candidatura de Jeannette Jara, o sea, ese es en el fondo el objetivo”.



“Cuando se hace una crítica vehemente al Gobierno, hoy día un Gobierno que no es capaz de sacar adelante un presupuesto, que tiene pésimas cifras en materia migratoria, de seguridad, que no es capaz de preparar el Simce, yo te diría que cualquier crítica se queda corta, ellos lo están haciendo muy mal. Y respecto a José Antonio Kast, ella le reconoce que hay un énfasis en materia de seguridad compartido, pero la frase central para mi gusto es que el gobierno de emergencia se queda corto”, complementó.



“Porque cuál ha sido la tesis política de José Antonio, en mi opinión legítima, que Chile está en un contexto de emergencia y, por lo tanto, necesitamos un cambio radical. ¿Cuál es el lineamiento de Evelyn? Comparto esta emergencia, pero esto no se agota en la emergencia, porque los cambios que necesitamos van a necesitar más de 4 años”, cerró.